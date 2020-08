Biatlonové sestry Fialkové si užili víkend: Neuveríte, ale dopriali si VÍNNU cestu! FOTO

View this post on Instagram

In vino veritas 🥂 sme sa presvedčili opäť, tentokrát v @chateautopolcianky. Výborne víno, skvelá večera a unikátne ubytovanie v priestoroch starej školy. Jednoducho je to štýl a rozhodne odporúčam toto krásne miesto navštíviť! 🍇 A ako by sme mohli vynechať Slovenský národný žrebčín 🐴? Ďakujeme Topoľčianky za pozvanie a krásne zážitky 🤎.