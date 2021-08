Bieloruská športovkyňa volá z olympiády o POMOC: Česko sa chce Cimanovskej UJAŤ!

Česko ponúka bieloruskej bežkyni Kryscine Cimanovskej vízum, aby sa vyhla nútenému návratu do svojej vlasti. Tá po kritike národného tímu dostala "vyhadzov" z olympiády.

Česko ponúka bieloruskej bežkyni Kryscine Cimanovskej vízum, aby sa vyhla nútenému návratu do svojej vlasti. Tá po kritike národného tímu dostala "vyhadzov" z olympiády.

Oznámil to český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek. Ako informoval portál Novinky.cz, 24-ročnú športovkyňu a kritičku režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka podľa jej slov nútia predčasne sa vrátiť z olympijských hier v Tokiu do vlasti.

Cimanovská mala pretekať v pondelok v behu na 200 metrov, ale bieloruský tím ju v nedeľu odviezol na letisko. Zavolala políciu, ktorá ju po niekoľkých hodinách strávených na letisku odviezla na bezpečné miesto.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Silné BÚRKY ukazujú, čoho sú schopné: Obec Čičmany ZALIALA voda, VIDEO a FOTO

„Situáciu okolo bieloruskej šprintérky Krysciny Cimanovskej považujem za škandalóznu. ČR je pripravená pomôcť. Po dohode s premiérom a ministrom vnútra jej ponúkame vízum na vstup na územie, aby sa u nás mohla uchádzať o medzinárodnú ochranu. Naša ambasáda v Tokiu je tiež pripravená pomôcť,“ informoval Kulhánek na Twitteri.

V otvorenom liste vyzval vládu na pomoc predseda Národnej športovej agentúry Filip Neusser. Podľa neho by v prípade udelenia azylu mohla Cimanovská pricestovať do ČR vládnym špeciálom, ktorým sa budú do vlasti vracať českí reprezentanti.