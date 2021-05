10 Galéria Zdroj: TASR Blacklist bratislavskej reštaurácie inšpiroval Paľa Haberu: Týchto politikov si na koncerte NEŽELÁM! Známy spevák a porotca talentovej súťaže nechce hrať pre niekoho, kto nepomohol kultúre.

Obľúbená bratislavská reštaurácia Dunajský pivovar pred pár dňami zverejnila na Facebooku blacklist ľudí, ktorých v prevádzke neobslúžia. Na čiernej listine sa objavili mená členov vlády aj so štátnymi tajomníkmi. Zoznamu „kraľuje“ bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. K iniciatíve spomínanej reštaurácie sa teraz pridal aj spevák Paľo Habera a otvorene dal najavo, čo si o súčasnej vláde myslí.

Blacklist reštaurácie

Obľúbená reštaurácia chce blacklistom apelovať na vládu, aby začala konať a pomohla gastro sektoru, ako aj kultúre.

„Tak ako väčšina z vás, milí členovia vlády Slovenskej republiky, tak aj my sme fanúšikmi vizuálnych pomôcok. Tu máme tú základnú pre náš personál, aby ste boli spoznaní, predsa cez tie rúška v médiách vás nie každý pozná podľa tváre. Blacklist, keď chcete zoznam neželaných hostí, sme rozšírili o štátnych tajomníkov a o nespornú ikonu pandémie Mareka Krajčího,“ uviedol na sociálnej sieti známy bratislavský podnik.

Neželám si vás na koncerte!

K iniciatíve bratislavského Dunajského pivovaru sa pripojil aj známy spevák a porotca talentovej súťaže Paľo Habera, ktorý si na sociálnej sieti rovnako nedáva servítku pred ústa. „Neželám si, aby ktorýkoľvek z týchto politikov navštívil niekedy v budúcnosti môj koncert! Nechcem hrať pre niekoho, kto v týchto ťažkých časoch nepomohol kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú! A nielen nám!“ vyjadril spevák jasne svoj názor.

„Mohol by som tu ešte hodinu vypisovať všetky dôvody, ale to by aj tak nemalo žiaden význam. Tak už len jedno – nikto ma k tomuto príspevku nevyzval a nestratil som žiadne nervy. Je to len moje rozhodnutie a je mi jedno, čo si o tom kto myslí,“ dodal na Instagrame Paľo Habera.

