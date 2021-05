Zdroj: Facebook.com/Dunajský pivovar Známa reštaurácia vystavila blacklist: Milí členovia vlády, tu vás NIKTO neobslúži! Reštaurácia chce blacklistom apelovať na vládu, aby začala konať a pomohla gastro sektoru, ako aj kultúre. 23. máj 2021 Zo Slovenska

Obľúbená bratislavská reštaurácia Dunajský pivovar zverejnila na Facebooku blacklist ľudí, ktorých v prevádzke neobslúžia. Na čiernej listine sa objavili mená členov vlády aj so štátnymi tajomníkmi. Zoznamu „kraľuje“ bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

„Tak ako väčšina z vás, milí členovia vlády Slovenskej republiky, tak aj my sme fanúšikmi vizuálnych pomôcok. Tu máme tú základnú pre náš personál, aby ste boli opoznaní, predsa cez tie rúška v médiách vás nie každý pozná podľa tváre. Blacklist, keď chcete zoznam neželaných hostí, sme rozšírili o štátnych tajomníkov a o nespornú ikonu pandémie Mareka Krajčího,“

Útoky na gastro sektor

Nejde pritom o žiadny žartík. Reštaurácia chce blacklistom apelovať na vládu, aby začala konať a pomohla gastro sektoru, ako aj kultúre. Majiteľ reštaurácie Milan Halgaš pre Startitup vysvetlil, že ide o reakciu na vládne útoky voči gastro sektoru.

„My ako pivovar sme pomerne silná značka, my prežijeme aj bez vládnej pomoci. Nemôžeme však nechať len tak to, ako sa k nám vládni predstavitelia postavili a aký postoj zaujali k cestovnému ruchu či k segmentu kultúry. Každý rozumný človek si asi uvedomuje, že nie sme spokojní so spoločnosťou, ktorá na nás priamo útočí a používa nás ako nástroj politickej komunikácie,“ povedal pre majiteľ pre Startitup.

Na Dunajského pivovaru blackliste sú všetci členovia vlády, vrátane štátnych tajomníkov.

Zdroj: Dnes24.sk