14. jún 2022 Správy Zo Slovenska Blaha prišiel o Facebook a reaguje: Lichotí mu, že je ako Donald Trump a má nový PLÁN Smerácky poslanec Ľuboš Blaha považuje zrušenie jeho stránky na sociálnej sieti za účelové. Na Facebook sa vrátiť neplánuje.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) považuje zrušenie jeho stránky na Facebooku za účelové. Známy politik prišiel o svoje konto po tom, ako opakovane porušoval pravidlá sociálnej siete.

Veľký výtlak

„Je to splnenie pokynu koaličných politikov, aby zavreli ústa opozičnému politikovi, ktorý mal veľký výtlak na sociálnej sieti,“ uviedol Blaha na tlačovom brífingu. Na zrušenie stránky upozornil Denník N.

Vymazanie vníma ako zásah do slovenskej politiky. „Nie je to vypnutie drobného užívateľa, je to zásah do slovenskej politiky. Máme tu kampaň v rámci referenda, máme tu reálny koalično-opozičný boj,“ dodal. Poukázal pritom na to, že jeho stránka mala najviac interakcií spomedzi všetkých stránok slovenských politikov.

„Myslím, že som po Donaldovi Trumpovi, čo je teda lichotivé, jeden z mála politikov v Európe, v Amerike či vôbec vo svete, ktorý bol takto vytrestaný,“ reagoval Blaha.

Prejde na iné platformy

Blaha avizoval, že sa nebude doprosovať o vrátenie jeho stránky, ale bude komunikovať prostredníctvom iných platforiem.

Dôvodmi zrušenia stránky mali byť opakované porušovanie pravidiel týkajúcich sa nenávistných prejavov, šikanovania a obťažovania, podnecovania k násiliu a šírenia dezinformácií o ochorení COVID-19, pre Denník N to ozrejmilo tlačové oddelenie Facebooku.

