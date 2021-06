Zdroj: TASR/Jakub Kotian Blaha zo Smeru si podal Američanov: To nebol hokejový zákrok, ale kriminálny čin! Opozičný poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa v jednom zo svojich statusov na sociálnej sieti zameral aj na hokejový šampionát. Pod drobnohľad si zobral tím USA. 3. jún 2021 han Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ako už všetci vieme, slovenskí hokejisti na MS v Rige dohrali, keď vo štvrťfinále nestačili na mužstvo USA (1:6). Na túto tému napísal rozsiahly príspevok na Facebooku aj spomínaný politik.

Blaha je na sociálnej sieti mimoriadne aktívny, preto nie je prekvapením, že zabrdol aj do hokeja. Počas štvrťfinálového zápasu SR – USA stihol napísať osem bodový príspevok. „V týchto hokejových majstrovstvách je veľká symbolika – vďaka Rusom vyhrávame a ideme dopredu, kvôli Američanom prehrávame a sťahujú nás dolu,“ napísal Blaha na Facebooku.

Bol znechutený

Poslanec zo Smeru nemal po prvej tretine príliš náladu, ale to zrejme nikto. Slováci totiž prehrávali 0:3. „Ale slovenský národ už má tej americkej arogancie plné zuby. Nevedia nič, len ponižovať a vyciciavať. Po prvej tretine som kompletne znechutený. Videli ste, čo urobil americký kapitán nášmu hráčovi? Hokejkou do slabín? To nebol hokejový zákrok, ale kriminálny čin,“ čertil sa Blaha, ktorý narážal na nepotrestané pichnutie hokejkou Američana Boyleho, za čo mal ísť pod sprchy.

Určite sa jednalo o faul, ale prirovnať zápolenie v športe ku kriminálnemu činu, je asi silná káva. „Ak by to urobil Rus, tak je už v šatni do konca zápasu, no urobí to Američan, tak sa mu rozhodca ešte aj príde pokloniť. Takto to chodí,“ dodal Ľuboš Blaha, ktorý si neodpustil ani ďalšie protiamerické vety. „Rehlia sa nám do tvárí – povýšenecky, primitívne, tupo. Toto je tá pravá tvár tej úžasnej Ameriky?“ uviedol ešte v statuse.

Aj ďalšie názory pretavené do viet na Facebooku boli mierené v pro-ruskom slangu. „Rusom na šampionáte ani len hymnu nezahrajú, čo je taká historická hanba pre svetový hokej, aká nemá obdoby. Ešte pár rokov a už budú hrať hymnu iba Američanom – celé zle,“ napísal Blaha a pridal aj niečo ku slovenským politikom.

„Chápem, že u Korčokovcov sa teraz oslavuje. Čaputová búcha šampanským a Naď trepoce z balkóna americkou vlajkou. A vytešený objednáva ďalšie vrtuľníky z USA…“ stojí v Blahovom príspevku.

Blaha tak zrejme smútil vo štvrtok dvakrát, pretože po vypadnutí Slovenska, sa z turnaja po prehre 1:2 po predĺžení porúčali aj Rusi. Tých vyradil druhý zámorský tím, Kanada.

