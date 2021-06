Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Minister zdravotníctva sa vyjadril ku odchodu Mikasa: Je hlavný hygienik na ODSTREL? Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nevidí dôvod na odchod hlavného hygienika Jána Mikasa v súvislosti so zlým reportovaním dát do cestovateľskej mapy. 3. jún 2021 han Politika

„Nie je na odstrel,“ skonštatoval vo štvrtok šéf rezortu. Reagoval tak aj na vedenie strany SaS, ktorá žiadala vysvetlenie, kto je zodpovedný za to, že Slovensko bolo niekoľko dní „červené“ pre , čo narobilo problémy mnohým Slovákom. Informovali sme vás o tom v tomto ČLÁNKU.

Chyba úradníčky

Dosiaľ bola SR označená ako červená, a to napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácii. Dôvodom bolo zaslanie nesprávnych údajov. Lengvarský poukázal na to, že išlo o chybu úradníčky, ktorá dáta posielala. „Vysvetlili sme si to, chyba sa odstránila. Pracujú intenzívne na tom, aby sa naša farba v očiach zahraničia zmenila už dnešným dňom. Nastavili dvojitú kontrolu posielania dát,“ ozrejmil Lengvarský.

„Predmetnú vec sme na ÚVZ SR prešetrili bezodkladne. V riadení uvedenej agendy došlo k personálnym zmenám. Zároveň sme posilnili paralelnú kontrolu našich výstupov do európskeho systému TESSy ďalšími zodpovednými osobami,“ priblížila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Poukázala na to, že úrad vzniknutú situáciu s nahlásenými údajmi do TESSy riešil s najvyššou prioritou. „Intenzívne sme komunikovali s ECDC, aby došlo k čo najskoršej náprave, a situáciu sme objasnili aj českým zdravotníckym autoritám,“ doplnila Račková.

Pripomenula, že ÚVZ so všetkou korektnosťou priznal chybu aj na svojej strane. „Problematika nahlasovania dát je však komplexnejšia a k vzniknutému nedorozumeniu prispelo viacero okolností. K nedorozumeniu pri nahlasovaní dát došlo z dôvodu, že ECDC nedávno zmenilo štruktúru ich hlásenia. Zároveň i to, že čerpalo dáta z viacerých zdrojov, ktoré nezastrešuje ÚVZ SR,“ zhrnula hovorkyňa.

