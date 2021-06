21 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sen o medaile sa ROZPLYNUL! Najmladší tím v histórii Slovenska končí vo štvrťfinále, FOTO Hokejisti Slovenska končia svoju púť na MS v Rige vo štvrťfinále. Môže za to prehra s Američanmi, ktorí počas celého duelu diktovali tempo a vyhrali 6:1. 3. jún 2021 han Hokej

Sen o medaile sa ROZPLYNUL! Najmladší tím v histórii Slovenska končí vo štvrťfinále, FOTO Hokejisti Slovenska končia svoju púť na MS v Rige vo štvrťfinále. Môže za to prehra s Američanmi, ktorí počas celého duelu diktovali tempo a vyhrali 6:1.

Zverenci Craiga Ramsaya sa nemajú za čo hanbiť, pretože po dlhých ôsmich rokoch prerušili čiernu sériu na svetových šampionátoch, a postúpili medzi osmičku najlepších tímov. Žiaľ, vo štvrťfinále, ktoré sa hrá na jeden zápas, ťahali proti USA za kratší koniec a po prehre na MS končia.

Slovenské mužstvo, mimochodom v celej našej histórii majstrovstiev sveta sme nemali mladší výber, nastúpilo na duel s v bránke s Adamom Húskom. Chrbát mu kryl Július Hudáček.

Do zostavy sa po jednozápasovej pauze vrátil kapitán Marek Ďaloga a útočník Marek Hrivík. Center elitnej formácie mal na krídlach Róberta Lantošiho a Petra Cehlárika. V prvej obrannej dvojici sa predstavil Martin Gernát a Samuel Kňažko.

Zákrok turnaja?

Priam famózny zákrok za stavu 0:0 predviedol náš gólman Húska, ktorý v oslabení vykopol puk betónom po tom, čo Američania predviedli ukážkovú akciu. Žiaľ, ešte v prvej tretine inkasoval trikrát, čím si náš súper vytvoril ideálny náskok, ktorý ešte podčiarkol tromi presnými zásahmi. Za Slovensko sa trafil kanonier Cehlárik.

Na turnaji obsadia Slováci 7. alebo 8. miesto, podľa výsledku Kanady vo večernom stretnutí s tímom Ruského olympijského výboru (ROC).

USA – Slovensko 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Góly: 14. Boyle, 16. Blackwell (Labanc, Robinson), 20. Garland (Moore, Jones), 37. Blackwell (Robinson, Labanc), 46. Chmelevski (Wolanin), 59. Garland (Wolanin, Moore) – 33. Cehlárik (Lantoši). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Tscherrig (Švaj.) – Merten (Nem.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.

USA: Petersen – Roy, Wolanin, Tennyson, Jones, Hellickson, Mackey, Wideman – Labanc, Blackwell, Beniers – Garland, Moore, Robertson – Donato, Drury, Thompson – Chmelevski, Rooney, Robinson – Boyle

SR: Húska – Gernát, Kňažko, Nemec, Rosandič, Grman, Jánošík, Bučko, Ďaloga – Lantoši, Hrivík, Cehlárik – Slafkovský, Krištof, Studenič – Kelemen, Roman, Pospíšil – Buc, Sukeľ, Liška

Priebeh duelu

Prvá tretina

Tá patrila jednoznačne hráčom USA, ktorí na súpera od úvodných minút naplno vybehli a ich rýchlosť a intenzita v osobných súbojoch robila Slovákom veľké problémy. Prvú šancu mal už po 15 sekundách Labanc, jeho strela skončila na vonkajšej strane ľavej žŕdky. V 2. minúte chyboval Nemec a Donato poriadne preveril Húsku. Slovenský brankár podržal spoluhráčov najmä pri 1:46 min dlhom oslabení o dvoch hráčov, keď chytil čistý gól Mooreovi po parádnej akcii USA. Až po tom si pripísal prvý zákrok v stretnutí brankár USA Petersen, no Rosandičov pokus mu nerobil problémy.

Američania dominovali aj v ďalšom priebehu a v 14. minúte sa ujali vedenia z brejku. Studeničova nepresná strela prešla po mantineli okolo Nemca až k Boyleovi a ten „bombou“ z ľavého kruhu prepálil Húsku. O dve minúty neskôr vyšla USA ďalšia kontra, z ktorej Blackwell zvýšil na 2:0. V 18. minúte mohol znížiť Kelemen, ale nevyšla mu kľučka. Američania vyhrali prvú tretinu 3:0, keď sa po chybe Nemca dostali v 19. minúte do prečíslenia 2 na 1, Garland to zobral na seba, obišiel ležiaceho Ďalogu a zblízka prekonal Húsku.

Rozhodcovia v závere tretiny nepostrehli faul Boylea, ktorý pichol hokejku medzi nohy Romanovi a ten skončil s bolestivou grimasou na ľade. Americký kapitán sa vyhol trestu 5+DKZ. Američania hrali približne od 13. minúty bez Roya a Beniersa, ktorí zamierili do šatne.

Druhá tretina

Ďalší faul si už rozhodcovia všimli a tak si hráči Slovenska zahrali v úvode druhého dejstva prvú presilovku. Nezvládli ju však najlepšie a vytvorili si počas nej len jednu šancu Cehlárika, ktorá sa však neujala. V 26. minúte sa natlačil do zakončenia Roman a v 28. tečoval puk pred bránkou Gernát, no v oboch prípadoch uspel Petersen. Americký brankár uspel aj proti strele Ďalogu, ktorý sa prehnal do útočného pásma popri pravom mantineli.

Slováci boli v úvodnej desaťminútovke tretiny aktívnejší a súpera prestrieľali 8:2. Ramsayho zverenci sa dočkali gólu v 33. minúte, Cehlárik si v strednom pásme narazil puk s Lantošim, vletel do útočnej tretiny a strelou pod brvno znížil na 1:3. Američania po inkasovanom góle pridali na otáčkach, zatlačili súpera a v 37. min predviedli peknú kombináciu, na ktorej konci upravil Blackwell na 4:1. Gólu však predchádzala vysoká hokejka v tvári Lišku, ktorú si rozhodcovia nevšimli a neodpískali ďalší americký faul.

Tretia tretina

Slováci vstúpili do tretej časti aktívne s cieľom ešte čo najviac zdramatizovať štvrťfinálový duel a pobiť sa o postup. Ich aktivita však väčšie šance nepriniesla. Naopak v 46. minúte stratili pri útočení puk, hráči USA sa dostali do prečíslenia troch na dvoch, Chmelevski si pred Húskom narazil puk s Wolaninom a zakončil do odkrytej siete – 5:1.

V ďalších minútach sa duel už len dohrával. Slováci ešte dostali šancu znížiť, no Pospíšil trafil počas presilovky len do konštrukcie bránky. V 59. minúte upravil na konečných 6:1 pre USA Garland.

