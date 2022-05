Zdroj: www.iihf.com BLAMÁŽ českých hokejistov na MS: Zahanbujúca prehra s Rakúskom a BITKA v kabíne? Pobili sa medzi sebou? Hokejový šampionát má za sebou prvú senzáciu. Rakúsko si poradilo s Českom 2:1 po nájazdoch. Okrem fiaska riešia naši západní susedia aj údajnú bitku v šatni! 18. máj 2022 han Hokej

Netreba pripomínať, že Česko prehralo s Rakúskom vôbec prvý raz na majstrovstvách sveta. Predtým nestačili ani na Švédsko a na konte majú len štyri body.

Oveľa viac zarezonovalo médiami však to, čo sa odohralo za zavretými dverami kabíny.

Čo sa stalo?

O tom česká výprava na MS vo Fínsko stále mlčí. Z hráčskej kabíny prichádzajú len sprostredkované informácie, no české médiá v tom, čo sa udialo, majú jasno! Malo prísť k potýčke medzi Dominikom Simonom a Filipom Hronekom. Výsledkom incidentu je fakt, že Simon z dejiska turnaja odletel domov.

„Dominik sa odpojil od tímu z osobných dôvodov. Je to pre nás strata, ale vplyv na chod mužstva to nemá,“ vyhlásil ešte pred duelom s Rakúskom pre portál Sport.cz generálny manažér českej reprezentácie Petr Nedvěd.

Lenže, o niečo viac povedal hokejový redaktor a expert Miroslav Horák v štúdiu spomínaného portálu. „Hovorím to tak, ako sa to ku mne z viacerých strán dostalo. Vymyslené to nebude. Malo prísť k fyzickému incidentu medzi Simonom a Hronekom. Nie je to síce neobvyklé, ale stane sa to. Situácia si vyžadovala riešenie, ktoré aj prišlo a Simon opustil výpravu,“ povedal Horák.

