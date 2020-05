Bojovník MMA je šťastím bez seba: Speváčka Bagárová mu porodila dcérku s krásnym menom! FOTO

View this post on Instagram

Нужно пройти все испытания,что бы почувствовать вкус победы ☝🏻 Спасибо большое всем кто болел,переживал и молился за меня и мою команду. Альхамдулиллах сегодня очередная победа 🤲🏻☝🏻 эту победу хочу посветить всему Узбекистану, с Днём Конституции 🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿 Nedokážu popsat slovy pocity které v sobě mám ☝🏻 Dnes, další vítězství, rád bych vám všem poděkoval za vaši podporu, děkuji z celého srdce jste neuvěřitelní 🙌🏻nestíhám vám všem odpovídat moc se omlouvám ✊🏻 ———————————————————————— These emotions can’t be described in words, you gotta feel it. Today was another day of a victory, I would like to express my thankfulness for all of your support and love you are giving me all the time. It’s amazing, sorry not answering to everybody, it’s impossible, but trust me, I can feel it! And another BIG THANK YOU goes to WASHINGTON DC, you’ve been AWESOME 🙌🏻 ————————————————————————- #muradov #alhamdulillah #TMT #uzbek #happy #win #ufc #ufcwashigton #tko #ko #czech