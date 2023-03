Zdroj: TASR/Martin Baumann Boris Kollár by sa mal stať 13-násobným otcom: Kto je jeho VYVOLENÁ? Vyzerá to tak, že známeho politika a podnikateľa opäť čakajú rodičovské povinnosti. Ktorá žena by mu mala porodiť ďalšie dieťa? 24. marec 2023 Magazín

24. marec 2023 Magazín Boris Kollár by sa mal stať 13-násobným otcom: Kto je jeho VYVOLENÁ? Vyzerá to tak, že známeho politika a podnikateľa opäť čakajú rodičovské povinnosti. Ktorá žena by mu mala porodiť ďalšie dieťa?

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa nikdy netajil veľkým potomstvom. No zdá sa, že opäť rozšíri okruh svojich ratolestí. Matkou jeho ďalšieho potomka má byť 28-ročná Laura Vizváryová. S informáciou prišiel týždenník Plus 7 dní.

Tamojší portál už v minulosti pristihol multiotecka s údajnou novou známosťou, no dvojica svoj vzťah oficiálne nikdy nepotvrdila. No vyzerá to tak, že je bývalá súťažiaca šou X Factor, je naozaj v radostnom očakávaní.

Najprv detské postieľky a potom…

Nedávno si Vizváryová prezerala luxusné postieľky pre bábätká a pochválila sa záberom na známej sociálnej sieti, ale najnovšie bola prichytená pred jej butikom v Bratislave.

„Mala na sebe pohodlné čierne nohavice, tričko i čierny sveter, pod ktorým sa črtalo väčšie bruško. Vyzerá to, že je už v pokročilom štádiu tehotenstva. Hoci doteraz tehotenstvo oficiálne nepotvrdila, zdá sa, že v súkromí sa na príchod novej ratolesti poctivo pripravuje,“ opisuje reportér PLUS 7 DNÍ.

To, či je údajná Kollárova známosť tehotná, na to si budeme musieť zrejme počkať. Tak či onak, nebolo by to prvé dieťa, ktoré známy politik nechcel hneď priznať.

Zdroj: Dnes24.sk