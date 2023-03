FOTO: Z basy utiekla pomocou zubnej KEFKY dvojica väzňov. Dolapili ich v palacinkárni!

Dvaja Američania (37 a 43) utiekli tento týždeň z basy vo Virgínii, keď pomocou zubnej kefky dokázali urobiť dieru v stene.

Ako bližšie informoval úrad šerifa, mužov sa o niekoľko hodín na to podarilo zadržať v zhruba jedenásť kilometrov vzdialenej palacinkárni.

Úrad teraz vedie aj interné vyšetrovanie s cieľom zabrániť budúcim útekom. „Väzni využili slabosť konštrukčného riešenia na útek,“ poznamenal úrad.

Two inmates made their escape from the Newport News Jail Annex on Monday through this hole they made in the wall. They were captured at an IHOP early Tuesday by Hampton Police Dept. officers, thanks to tips from citizens.