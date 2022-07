21 Galéria Zdroj: Dnes24.sk/Milan Hanzel Ikona hlavného mesta v OHROZENÍ! Bude Most SNP v havarijnom stave? FOTO Mimoriadna prehliadka, vykonaná na Moste SNP v Bratislave, odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. 25. júl 2022 Zo Slovenska

25. júl 2022 Zo Slovenska Ikona hlavného mesta v OHROZENÍ! Bude Most SNP v havarijnom stave? FOTO Mimoriadna prehliadka, vykonaná na Moste SNP v Bratislave, odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov.

Most je však napriek tomu pre chodcov bezpečný a pre motoristov prevádzkovateľný. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Čo je porušené?

Magistrát zároveň deklaruje, že žiadny z troch bratislavských mestských mostov ponad Dunaj nie je v havarijnom stave. Na prípad upozornili Hospodárske noviny.

„Pri Moste SNP bola vykonaná mimoriadna prehliadka, jedna z najdôslednejších za posledné roky. Ukázala najmä to, že na moste sú miestami porušené pozdĺžne zvary nosníkov ortotropnej mostovky,“ skonštatovala Schmucková.

Milión na opravu

Na základe týchto zistení je Most SNP aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu VI, v súčasnosti sa spracováva technologický postup opravy týchto zvarov. Po vyhodnotení overovania technológie bude zabezpečená oprava. Hlavné mesto však napriek tomu ubezpečuje, že most je bezpečný. Nedávno boli obnovené skorodované oceľové časti obidvoch lávok pre chodcov a cyklistov i povrchová pochôdzna vrstva.

Podľa portálu tvnoviny.sk, detailná prehliadka odhalila, čo spôsobili roky zanedbávania. „Podľa technických tabuliek mostu chýba už len jeden stupeň, aby sa dostal do havarijného stavu,“ píše web.

Most SNP začnú opravovať v priebehu tohto roka a hlavné mesto má podľa tvnoviny.sk na to vyčlenený milión eur. „Most SNP je bezpečný, venujeme mu takú pozornosť, akú Most SNP potrebuje. Postupne budeme tie zistenia odstraňovať,“ vyhlásila viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová.

Aj ďalšie mosty

Druhý najstarší most, most Apollo, ktorý bol otvorený v roku 2005, je aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu IV, teda uspokojivý. Dôvodom je najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Pripravované sú opatrenia na odstránenie porúch, aby mohol byť most zaradený do priaznivejšieho stavebno-technického stavu. Zlepšiť by sa malo tiež monitorovanie mos­ta.

Starý most, najmladší z dunajských mostov, ktorý má v správe hlavné mesto a ktorý bol do prevádzky uvedený v roku 2015, je aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu stupňa II., čo znamená veľmi dobrý. Na tomto moste je vykonávaná bežná údržba, ktorá pozostáva najmä z opravy lokálnych porušení náterov jeho oceľovej konštrukcie.

„Na trojici dunajských mostov, ktoré má hlavné mesto v správe, sú vykonávané pravidelné ročné prehliadky a tiež boli realizované riadne hlavné prehliadky,“ zdôraznila Schmucková s tým, že mosty sú bezpečné.

Mesto Bratislava spravuje 143 mostných objektov, z toho 113 mostov a 30 lávok pre chodcov a cyklistov. Z toho sú tri mosty mimoriadneho významu, pretože premosťujú rieku Dunaj. Desať mostov a dve lávky sú v stavebno-technickom stupni VI, čo predstavuje približne osem percent celkového počtu mostných objektov. Cieľom mesta je postupne poruchy na týchto objektoch opraviť a preradiť ich do lepšieho stupňa.

21 Galéria

Zdroj: Dnes24/TASR