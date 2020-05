16. máj 2020 Tunde Zo Slovenska Bratislavčania zúria: Kolobežky stoja v strede chodníkov, iné sú pohodené v tráve

Scenár spred roka sa opakuje. Neprešiel ani mesiac od spustenia služby nových zdieľaných kolobežiek a už sa objavili prvé sťažnosti a známky vandalizmu.

Koncom apríla spustila spoločnosť Bolt v hlavnom meste službu zdieľaných kolobežiek. Všetci pevne dúfali, že neskončia ako ich predchodcovia z minulého roka, kedy väčšinu z nich vandali rozkradli.

Pohodené kolobežky

Žiaľ, neprešiel ani mesiac a so sťažnosťami na užívateľov nových kolobežiek sa doslova roztrhlo vrece. Ľudia nechávajú zelené kolobežky odstavené kade-tade, zvyčajne uprostred cyklotrás, na mostoch alebo len tak pohodené v tráve. Na elektrických kolobežkách dokonca vídať deti, ktoré na nich nemajú čo robiť.

Spoločnosť Bolt má pritom v pravidlách používania kolobežiek jasne stanovené, kto môže využívať služby zdieľaných kolobežiek, kde sa ľudia s kolobežkou pohybovať môžu, ako aj to, kde ju nesmú nechať odparkovanú.

„Kolobežku zaparkuj na bezpečnom mieste na ulici, kde nebude blokovať cestu alebo inak obmedzovať iných. Ak to bude možné, kolobežku odlož pri cyklostojanoch,“ píše spoločnosť na svojom webe.

Ak kolobežku necháte povaľovať sa mimo vyznačenej oblasti, počítajte s pokutou vo výške 30 eur.

Pokutu vám pritom môže udeliť aj polícia. „Kolobežky s pomocným motorčekom môžu byť odstavené na chodníku alebo cestičke pre chodcov pri zachovaní voľnej šírky aspoň 1,5 m a ak nevytvárajú prekážku cestnej premávky. Výskyt uvedených kolobežiek registrujeme, obdržali sme už aj zopár podnetov, na ktoré sme reagovali uložením úlohy pre hliadky, aby takéto konanie vyhľadávali a sankcionovali,“ uviedol pre Dnes24.sk Marek Gajdoš, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Pokuta od polície sa môže vyšplhať až do výšky 50 eur.

Fakt, že ľudia nedodržiavajú pravidlá používania kolobežiek zaráža o to viac, že každý jeden používateľ, ktorý si objedná kolobežku, tak robí cez aplikáciu, v ktorej má vložené informácie platobnej karty. Ak teda nechá kolobežku mimo povolenej zóny alebo na inom nevhodnom mieste, automaticky mu je z účtu stiahnutá suma 30 eur. Nuž, snáď to za tie peniaze stojí…

Nebezpečná jazda

Do redakcie sa nám dokonca ozval čitateľ, ktorý bol svedkom nehody zapríčinenej nepovolenou jazdou na elektrickej kolobežke (fotku z nehody nájdete v priloženej galérii).

„Bol som svedkom nehody, pri ktorej asi 15-ročné dievča na zelenej elektrickej kolobežke vrazilo do muža s dcérou na inej kolobežke. K nehode boli privolaní aj policajti, bola to strašná šupa,“ napísal nám Anton. Jazda na zelenej elektrickej kolobežke je pritom povolená až od 18 rokov. Mladej dievčine ju teda musel zaobstarať veľmi nezodpovedný rodič.

„Išla veľmi rýchlo, nepozerala sa pred seba a vrazila do nich,“ dodal Anton.

Nahnevaní Bratislavčania

Anton zároveň v skupine na Facebooku Ružinovské ECHO-užitočné novinky z Ružinova uverejnil príspevok so sťažnosťou na nezodpovedné používanie kolobežiek naprieč celou mestskou časťou. „Nedá sa niečo spraviť s kolobežkami v našom meste? Veď sú všade rozhádzané, na križovatkách, v strede chodníkov, ľudia to už rozkopávajú len nemám čas to fotiť.. Mne už príde situácia neúnosná. Doslova mam toho plné zuby! Odhliadnuc od toho, ako na tom ľudia bezohľadne jazdia,“ napísal Anton a okamžite sa pod príspevkom rozprúdila búrlivá diskusia.

„Minule som išla na bajku poza rohu a skoro som do nej napálila… bola v strede chodníka,“ posťažovala sa Zuzana. „V nedeľu v Starom Meste, kopec kolobežiek, lietajú po pešej zóne, ohrozujú chodcov, hlavne malé deti.. Kolobežky pohádzané kade-tade, v parku, na trávniku, na chodníkoch. Chápem, že bez stanovišťa je to pohodlnejšie, ale troška kultúry by nezaškodilo,“ napísala Monika. „Požičiavajú si to aj decká, včera som videl ako skoro vletelo decko pod auto, celé zle a o tom, že to nechávajú kade-tade pohodené, hmmm,“ napísal svoju skúsenosť Miroslav.

K situácii sa vyjadril aj ružinovský starosta. „Na jednej strane je to moderný a ekologický spôsob dopravy, na druhej strane je to doslova mor, keď sa človek na každom kroku potkýna o voľne pohodenú kolobežku. A zrejme sa to bude ešte zhoršovať, prídu ďalšie firmy, budú si konkurovať, okrem zelených kolobežiek budú oranžové, žlté, modré… Všetci starostovia sme dostali od magistrátu návrh pravidiel pre takéto služby, ktoré máme pripomienkovať, takže riešiť sa to rieši. Preposlal som to hneď aj predsedom našich poslaneckých klubov a pre komisiu dopravy,“ uviedol na margo sťažností Bratislavčanov starosta Ružinova Martin Chren.

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Bolt. Žiaľ, ku dnešnému dňu sme neobdržali žiadnu odpoveď. Spoločnosť nereaguje ani na podnety ľudí na svojom profile na Facebooku.

