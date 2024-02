1. február 2024 ELA Magazín Brusel vybral 4 potraviny na ZDRAVÉ raňajky: Zmení sa ich ZNAČENIE a zabráni falšovanie Europoslanci si posvietili na to, čo väčšina ľudí raňajkuje. Takzvaná „raňajková smernica“ má spotrebiteľom pomôcť pri výbere produktov. Chcú tiež jasnejšie označovanie pôvodu medu.

Poslanci Európskeho parlamentu ešte v polovici decembra 2023 v Štrasburgu aktualizovali tzv. raňajkové smernice a pristúpili k zmene pravidiel týkajúcich sa zloženia, názvu, označovania a prezentácie určitých „raňajkových“ potravín.

(Ne)falšovaný med

Poslanci súhlasia s tým, že na etikete musí byť uvedená krajina, v ktorej bol med zozbieraný. Odobrili aj to, že v prípade ovocných štiav, džemov, rôsolov, marmelád a sladeného gaštanové pyré musí byť na prednej etikete uvedená aj krajina pôvodu použitého ovocia.

Med je šiestou najčastejšie falšovanou a znehodnotenou potravinou v Európskej únii

Ak použitý med alebo ovocie pochádza z viac ako jednej krajiny, europoslanci chcú, aby sa krajiny pôvodu uvádzali na etikete v zostupnom poradí podľa podielu, ktorý majú na konečnom výrobku.

Zákonodarcovia navrhli, aby na etiketách ovocných štiav bolo možné uvádzať „len prirodzene sa vyskytujúce cukry“. Aby sa uspokojil rastúci dopyt po výrobkoch s nízkym obsahom cukru, preformulované ovocné šťavy môžu byť označené ako „ovocná šťava so zníženým obsahom cukru“.

Úradníci zdôraznili, že etikety potravín so zníženým obsahom cukru nesmú obsahovať tvrdenia o pozitívnych vlastnostiach, ako sú zdravotné prínosy.

4 zdravé potraviny

Vybrané štyri potraviny, ktoré považujú euroúradníci za zdravý štart do dňa, by sa označením mali zmeniť. A to tak, aby sme už pri kúpe z balenia zistili, či do nich výrobca primiešava cukor alebo pridáva sušené ingrediencie.

Tieto 4 potraviny vybrali za zdravé raňajky a toto je bruselské úradnícke raňajkové menu – džús, med, džem a mlieko.

„Belgické predsedníctvo Európskej rady dosiahlo dohodu s europarlamentom na označovaní štyroch potravín, ktoré Brusel považuje za zdravý štart do dňa. Takzvaná raňajková smernica by mohla byť prijatá ešte do leta,“ informujú tvnoviny.sk

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk