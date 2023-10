Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Potrebujete schudnúť? Doprajte si „prasačiu“ DIÉTU a jedzte ako ošípané S ošípanými máme skutočne veľa spoločného. Nie je to len blízka DNA zhoda. No prasatá sú v prirodzenom prostredí vo výbornej fyzickej forme. Ako to robia? Toto nás môžu naučiť! 7. október 2023 Magazín

7. október 2023 Magazín Potrebujete schudnúť? Doprajte si „prasačiu“ DIÉTU a jedzte ako ošípané S ošípanými máme skutočne veľa spoločného. Nie je to len blízka DNA zhoda. No prasatá sú v prirodzenom prostredí vo výbornej fyzickej forme. Ako to robia? Toto nás môžu naučiť!

Snažíte sa schudnúť alebo vytvarovať svoju postavu, ale naďalej priberáte? Skúste sa inšpirovať od zvieraťa, u ktorého by ste to čakali asi najmenej.

„Prasacia diéta“

Vedci Theo van Kempen a Ruurd Zijlstra v odbornom článku s názvom V boji proti obezite jedzte ako prasa verejnosti vysvetľujú, ako využiť návyky tohto zvieraťa vo svoj prospech. Odborníci zároveň odhaľujú mylné predstavy o tomto zvierati. Čo sa od ošípaných môžeme naučiť?

„Ošípané sú natoľko inteligentné, že dokážu jesť práve vtedy, keď to najlepšie vyhovuje ich metabolickým potrebám. Zdá sa, že ľudia túto schopnosť stratili,“ píšu Kempen a Zijlstra.

Za to, že prasa je na gazdovskom dvore vykŕmené, môže človek. No ošípané prirodzene uprednostňujú malé raňajky a veľké večere: „Odchýlenie sa od tohto stravovacieho režimu alebo podávanie diét s vysokou glykemickou záťažou môže spustiť obezitu.“ Ako by sa stravovalo vo voľnej prírode prasa? „Ošípané obmedzia príjem potravy, aby zabránili vážnej obezite. Kŕmenie ošípaných stravou s nedostatkom mikroživín skutočne spúšťa obezitu,“ pripomínajú odborníci.

Čo najčastejšie konzumujú ošípané v prírode? Nájdete na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk