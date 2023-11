Zdroj: pixabay.com Ženy, neviete schudnúť z brucha? Spoznajte najlepší ČAS na spálenie kalórií Chcete sa zbaviť tukových vankúšikov v okolí brucha? Výskumníci veria, že najlepšie je cvičiť v tomto čase. 12. november 2023 Ona

Beháte či cvičíte, ale výsledky akosi neprichádzajú? Možno ste to doteraz netušili, no istá štúdia objasnila odpoveď na to, kedy cvičiť, aby dosiahli ženy najlepší výsledok.

Vedeli ste, že je v inom čase ako v prípade mužov a závisí od toho, aký cieľ chcete dosiahnuť? Informuje o tom Women's Health.

Kedy cvičiť bruško

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Frontiers in Physiology naznačuje, že ženy spaľujú viac tuku – vrátane brušného – počas ranného cvičenia: „Hoci ženy, ktoré cvičili ráno alebo večer, výrazne znížili svoj celkový telesný tuk, oveľa lepšie výsledky však zaznamenali počas raného cvičenia.“ No tie ženy, ktoré cvičili večer, zlepšili svoju silu v hornej časti tela. Ranná skupina cvičila hodinu o 08:30 hod. a večerná skupina rovnaký plán medzi 18:00 a 20:00 hod.

