Zdroj: YouTube.com BRUTÁLNY faul na slovenského reprezentanta: Po ÚDERE do hlavy skončil v nemocnici! VIDEO Nedohral zápas. Slovenský hokejista Erik Černák v službách Tampy Bay inkasoval v zámorskej NHL tvrdý zásah do hlavy, po ktorom mu hrozí otras mozgu. 8. marec 2021 Milan Hanzel Šport Hokej

8. marec 2021 Milan Hanzel Šport Hokej BRUTÁLNY faul na slovenského reprezentanta: Po ÚDERE do hlavy skončil v nemocnici! VIDEO Nedohral zápas. Slovenský hokejista Erik Černák v službách Tampy Bay inkasoval v zámorskej NHL tvrdý zásah do hlavy, po ktorom mu hrozí otras mozgu.

Zdroj: YouTube.com

Košický odchovanec si pri výhre nad Chicagom 6:3 pripísal piatu asistenciu v sezóne, no zápas po zákroku do hlavy od obrancu Chicaga Connora Murphyho v druhej tretine nedohral.

Čo sa stalo?

„Keď som videl, ako sa k nemu Murphy približuje, vedel som, že ho zasiahne. Je to kruté. Černák je bojovník, bol však v takej zraniteľnej pozícii a myslím si, že to Murphy využil,“ okomentoval zákrok krídelník „bleskov“ Alex Killorn. „Musím si to ešte raz pozrieť na videu, neviem, či ho trafil do hlavy ramenom alebo lakťom. Erik je jeden z našich najlepších obrancov, nevieme, čo sa s ním stalo,“ povedal krátko po zápase.

Murphy dostal po zákroku na neho v polovici duelu trest do konca zápasu. Černák po tvrdom zákroku dokázal odkorčuľoval na striedačku bez pomoci spoluhráčov, je však u neho podozrenie na otras mozgu.

Dostane dištanc?

Murphyho zrejme čaká dodatočný trest od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL. „Toto sú nebezpečné údery. Som si istý, že bude za to čeliť následkom. Pre nás je to veľmi nešťastná situácia. Netuším, ako vážne to je s ‚Cernym‘. Zranenia sa v hokeji stávajú, je však kruté, ak sa udejú takýmto spôsobom. Veríme, že bude v poriadku,“ povedal tréner Lightning Jon Cooper pre Tampa Bay Times. Tampa je na čele Centrálnej divízie.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR