Frustrovaná Shiffrinová sa rozhovorila, čo ju na Slovensku ROZČÚLILO: Toto je absurdné! Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vyjadrila nespokojnosť s postupom organizátorov pred jej jazdou v druhom kole obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej. 7. marec 2021

Zdroj: TASR/AP

Oprava bránky po finiši víťaznej Petry Vlhovej podľa nej zámerne trvala neobvykle dlho. Napriek tomu v celkovom hodnotení podujatia našla pre slovenské dejisko mnoho slov chvály. Športová riaditeľka pretekov Jana Palovičová v stanovisku odmietla úmysel zo strany organizátorov.

Sklamanie a hnev

Shiffrinová stála na štarte ako posledná, keďže po prvom kole nedeľnej súťaže figurovala na čele. Vlhová sa z priebežného druhého miesta dostala do vedenia. „Bola som troška sklamaná z prestoja po jej jazde. Tridsať sekúnd po príchode do cieľa sa všetci tešili, ako keby už vyhrala. A potom povedali, že treba čakať, lebo musia opraviť bránku. Oprava, ktorá má trvať tridsať sekúnd, trvala päť minút. Pomyslela som si, že Petra je dostatočne dobrá lyžiarka na to, aby v týchto pretekoch zvíťazila vlastnými silami. Nepotrebuje neprofesionálne správanie v niečom, čo ona nevie ovplyvniť. Asi si povedali, že sa mi skúsia dostať do hlavy. Musím sa s tým naučiť lepšie vyrovnávať, stáva sa to častejšie, ako by ste si mysleli,“ uviedla Mikaela.

„Bolo to frustrujúce, aj bez toho som mohla skončiť tretia a ona vyhrať. Táto situácia a neprofesionálny prístup, snaha narušiť moju koncentráciu, uberajú z hodnoty jej výkonu. Petra môže byť hrdá na to, ako lyžovala, ale ako športovec dúfate, že lyžovanie bude v popredí a nebudú sa diať takéto veci. Iné je, keď niekto spadne a zraní sa, ďalšia vec je, keď dvaja ľudia nevedia osem minút nájsť vlajočku, či čo sa to tam dialo. Každopádne to bolo absurdné,“ dodala Shifrrinová.

Život nie je fér

Po víťazstve v sobotnom slalome skončila v „obráku“ na tretej priečke: „Na štarte som bola v poriadku, akurát som sa rozčúlila. Musím sa z toho poučiť a nájsť spôsob, ako sa vyrovnať s hnevom, ktorý som začala cítiť. Musím to odblokovať. Napriek tomu som väčšinu jazdy išla dobre, hoci to nestačilo na víťazstvo. Život nie je fér, to viem lepšie ako veľa ľudí, ani lyžovanie nie je vždy fér, ale malo by sa k nemu aspoň pristupovať profesionálne.“

Ľudia sú tu milí

Američanku jedna negatívna skúsenosť neodradila a na tlačovej konferencii povedala, že by bola rada, keby sa preteky SP vrátili do Jasnej skôr ako o päť rokov. „Celkovo sem chodím rada. Pred piatimi rokmi bola v popredí Veronika Velez-Zuzulová, teraz je na vrchole Petra. Ľudia sú tu veľmi milí, 90 percent zážitkov bolo super. Lyžovanie je globálny šport a vítam, že sa sem občas môžeme pozrieť, bolo by fajn, keby sme na to nečakali ďalších päť rokov. Pre organizačný výbor je vždy ťažšie, keď sa preteky SP konajú raz za päť rokov,“ nechala sa počuť.

„Samozrejme, situácia, o ktorej som hovorila, sa netýka všetkých. Je tu veľmi veľa pozitívnych vecí, trať bola neskutočne dobre pripravená. Len to bolo frustrujúce, už iba z ľudského hľadiska je absurdné robiť niečo takéto, keď my potom riskujeme na trati. A opakujem, Petra nepotrebuje takúto pomoc.“

Reakcia z Jasnej

Organizátori zdôraznili, že v záležitosti nebol podaný žiadny protest. „V žiadnom prípade nepripúšťame, že by sa niečo udialo naschvál. Je to bežná súčasť nášho športu. Rovnako ako mala štart stop Mikaela Shiffrinová, mala ho predtým aj Petra Vlhová. Obe na dve a pol minúty. Snažili sme sa v oboch prípadoch zareagovať čo najrýchlejšie,“ reagovala športová riaditeľka pretekov Jana Palovičová.

