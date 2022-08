Zdroj: TASR/Milan Kapusta Za vstup do Tatier možno budeme PLATIŤ: Podľa analytikov by to vynieslo milióny eur Analytici si posvietili na otázku spoplatnenia vstupu do našich národných parkov. Vyzbierané peniaze by sa do nich investovali späť. 24. august 2022 Správy Zo Slovenska

24. august 2022 Správy Zo Slovenska Za vstup do Tatier možno budeme PLATIŤ: Podľa analytikov by to vynieslo milióny eur Analytici si posvietili na otázku spoplatnenia vstupu do našich národných parkov. Vyzbierané peniaze by sa do nich investovali späť.

Vstupné do národných parkov by sa mohlo zaviesť na najvyťaženejších turistických chodníkoch, lokalitách alebo na najväčších atrakciách. Dal by sa tak regulovať počet návštevníkov a časť ľudí by sa presunula na iné, menej zaplnené trasy, ktoré by boli bez poplatkov.

Celkové ročné príjmy zo vstupného by mohli byť 6,6 až 11,1 milióna eur. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Národné parky 21. storočia.

Preťažené Tatry

Návštevnosť národných parkov sa odhaduje na približne 5,5 až osem miliónov ľudí ročne. Z toho návštevníci Vysokých Tatier tvoria polovicu. Vysokou návštevnosťou trpia aj niektoré úseky v Národnom parku Nízke Tatry, Slovenský raj, Slovenský kras a Malá Fatra, prípadne Pieniny. Najnižšiu návštevnosť vykazujú národné parky Poloniny a Muránska planina s približne 20.000 turista­mi ročne.

„Spoplatnením vhodných lokalít predpokladáme, že sa časť návštevníkov presunie do iných lokalít v danom parku, prípadne sa časť návštevníkov presunie na územie iných národných parkov,“ uviedli analytici. Vstupné by podľa nich nemalo byť zavádzané v parkoch s nízkou návštevnosťou. Tam by mohli náklady na systém prevýšiť príjmy z predaja vstupného.

Lístok cez SMS

IEP tvrdí, že platiť vstupné je ochotných 88 percent respondentov. Navrhuje preto, aby denné vstupné bolo tri až päť eur, zľavnené vstupné 1,5 až 2,5 eura. „Odhad počíta s predajom lístkov cez web, SMS, v informačných centrách národných parkoch alebo cez aplikáciu a následne náhodnou kontrolou v teréne strážou prírody,“ povedali analytici.

Zároveň hovoria, že obyvatelia v okolí parkov by mali mať vstupné odpustené alebo znížené. Zľavy by mali mať dôchodcovia a deti, viacdenné vstupné by bolo za zvýhodnenú cenu. Poplatok by sa podľa IEP vyberal počas hlavnej sezóny, a to od mája do októbra.

Dobrovoľné vstupné

Inštitút poukazuje aj na možnosť zavedenia dobrovoľného elektronického plošného vstupného. Bolo by ho možné zakúpiť pri vstupe do chráneného územia a pre návštevníkov by mohlo slúžiť ako zdroj rôznych informácií, napríklad o turistických trasách a počasí alebo službách. „Z dôvodu predpokladaných nízkych nákladov na vývoj služby a jej prevádzku sa očakáva, že aj dobrovoľné vstupné by mohlo byť pre národné parky ziskové,“ skonštatoval. Pre optimálne stanovenie spoplatnených úsekov a výšky vstupného je podľa analytikov potrebné mať údaje napríklad z turistického semaforu alebo sčítačov.

Investícia do parkov

Vyzbierané vstupné by malo ísť na ochranu prírody, rozvoj mäkkého turizmu a do skvalitňovania služieb správy národných parkov. Použiť by sa mohlo aj na úpravu turistických chodníkov, budovanie nových a rekonštrukciu terajších trás, značenia chodníkov, zbieranie odpadkov, umiestnenie mobilných toaliet, vzdelávanie návštevníkov a na celkové zvýšenie bezpečnosti.

„Z dlhodobého hľadiska sa tiež môžu znížiť nároky na štátny rozpočet či závislosť od európskych finančných zdrojov. Časť z vyzbieranej sumy by mohla smerovať aj obciam a iným majiteľom pozemkov, cez ktoré prechádza spoplatnený úsek,“ podotkli analytici.

