Burger s príchuťou ĽUDSKÉHO MÄSA? Ľudí šokovala hororová reklama, odborníci sú ale nadšení

Burger s príchuťou ľudského mäsa strhol veľkú pozornosť. To bolo však zrejme cieľom jeho výrobcu, ktorý stavil na mimoriadne kontroverzný marketing.

Ako informuje New York Post, za nezvyčajným hamburgerom stojí švédska firma Oumph! vyrábajúca rastlinné produkty. Burger, pochopiteľne, ľudské mäso neobsahuje. Dokonca neobsahuje žiadne. Plátok „mäsa“ v ňom je z čisto rastlinných surovín. Je vyrobený zo sóje, húb, pšeničného proteínu, rastlinných tukov a tajnej zmesi korenia.

Na začiatku mužská postava kráča temnou chodbou. Nechýba hororová klasika ako blikajúce svetlá a dramatická hudba. Následne vidíme, ako si tajomný kuchár desivo brúsi nože, ktorými seká suroviny. Koncovkou je detailný záber na mlynček, v ktorom sa melie mäso.

„Ako malá značka musíme byť odvážni a pripravení posúvať niektoré hranice. Táto reklama je príkladom, že sa nám to darí,“ uviedol pre NY Post šéf spoločnosti Oumph! Henrik Åkerman.

Výzvou pre značky vyrábajúce vegetariánske produkty je podľa neho to, že je ťažké napodobniť chuť mäsa. Pri tomto burgri sa to vraj podarilo.

Ako to už býva pri projektoch, ktoré stavia na kontroverziu, reakcie na reklamu boli rôzne. Niekoho pobavila, iných pobúrila. Odborníci ju však považujú za vydarenú. Spot vyhral marketérsku cenu Brand Experience a Activation Lion.

IT'S A SILVER!



The Human Meat Plant-Based Burger was just awarded a Silver Lion in Cannes Lions and we are beyond happy!



🥳🤘😎@LOLAmullenlowe #Oumph #plantbased #CannesLions2022 pic.twitter.com/hUnLr8RHHb