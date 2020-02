Dnes o 18:05 Marek Kravjar Správy Voľby 2020 Búrlivé Na telo: Toto je dno! Urobte s ním poriadok! Tomáš vytiahol na Nicholsonovú fotomontáž

Takéto búrlivé Na telo sme tu asi ešte nemali. V štúdiu TV Markíza sa stretli europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).

Relácia pod taktovkou Michala Kovačiča už od svojho začiatku mala mimoriadne napätú atmosféru, ktorú veľmi nepreklenula ani drobná úsmevná chybička moderátora, ktorý Tomáša počastoval menom Igor, namiesto Erik.

Debata začala aktuálnou témou a to narýchlo prijímanými sociálnymi balíčkami, ktoré chce časť vládnej koalície s pomocou Kotlebovej ĽSNS schváliť ešte pred voľbami. Tie sa uskutočnia o necelé dva týždne.

Rozvrat financií?

Tomáš obhajoval sociálne opatrenia a zdôraznil, že Smer-SD nepresadzuje sociálne opatrenia len pred voľbami a ohradil sa voči rečiam o rozvracaní verejných financií. Nicholsonová mu však veľmi rýchlo vrátila úder. „Nejde o nič iné, ako o zachraňovanie preferencií Smeru," a ukázala bilbordy Smeru z roku 2010, na ktorých je Viera Tomanová s Robertom Ficom, kde sľubovali 13. dôchodok.

„Vtedy sa zaňho (Roberta Fica, pozn. red.) ešte nehanbili, tak ho dávali na bilbordy. Odvtedy bol Smer v dvoch vládach, v jednej dokonca úplne sám. Čo teda robil Smer osem rokov v tých vládach, keď to predkladajú teraz?" pýta sa Nicholsonová.

Smer a SNS kritizuje najmä za spôsob, akým sa rozhodli prijať opatrenia a otvorene hovorí o volebnej korupcii. „Absolútne nie sú dôvody na skrátené konanie,„ podotkla s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová by prípadne prijaté zákony, pri ktorých dochádza k porušovaniu zákonov, podpísať nemala. „Pani prezidentka by nemala podpísať nič, čo bol pokus o masívnu volebnú korupciu,“ upresnila.

Tomáš sa nazdáva, že hlava štátu by zmeny podpísať mohla. Nicholsonová však neodpovedala jasne, či by zákony, ak by sa dnešná demokratická opozícia dostala k moci po voľbách, nechala, alebo by ich zrušili.

„Tí diletanti, ktorých zastupuje môj spoludiskutujúci nemajú absolútne žiadny program ani pre školstvo, ani pre zdravotníctvo," pritvrdila Nicholsonová a pripomenula kauzy Smeru.

„Za ich tri vlády (Smeru-SD, pozn. red.) tu mám súhrn 230 káuz, ktoré boli medializované za 5 miliárd 910 miliónov eur. Tu sú 13. dôchodky, tu sú vianočné dôchodky, tu sú prídavky na deti. Tu, v týchto rozkradnutých, vytunelovaných verejných zdrojoch. Toto je vizitka Ficových vlád," dodala.

A podotkla, že Smer „nie je nič iné ako jedna organizovaná zločinecká skupina,„ a že tieto balíčky schvaľované dva týždne pred voľbami zneužívajú na získanie preferencií, aby sa udržali pri moci a „neskončili v cele vedľa Kočnera.“

Na to Tomáš vravel, že ho oslovujú členovia Smeru, aby nedopustil urážanie členskej základne, ktorých je okolo 15-tisíc. „Ak hľadáte spojenie na mafiu, tak sa pozrite, kto je na čele vašej kandidátky," pustil sa do SaS a jej predsedu Richarda Sulíka, ktorý je podľa neho napojený na Kočnerovu mafiu a jedným dychom zhodil Nicholsonovej zoznam Smeráckych káuz, ktorý nazval zdrapom papiera. Tiež podotkol, že Smer nepotrebuje volebný program, lebo ich doterajšie vládnutie je dostatočným volebným programom.

Kiskovo video

Diskutujúci hovorili aj o videu o pozemkoch exprezidenta a šéfa strany Za ľudí Andreja Kisku. Tomáš si myslí, že za ním nie je nikto zo Smeru-SD. „Nerozumiem, prečo sa máme vyjadrovať k nejakému videu. My sa venujeme 13. dôchodku a prídavku na dieťa," uviedol. Dodal, že video majú riešiť orgány činné v trestnom konaní.

„Nech si pán Kiska dobrodružstvá s pozemkami rieši sám," dodal Tomáš. Ďuriš Nicholsonovej sa úroveň videa javí ako úroveň Smeru-SD.

Fotomontáž a prostitútka z Kanady

To najlepšie z najhoršieho však na divákov ešte len čakalo. Erik Tomáš vytiahol na Nicholsonovú pomerne nevydarenú fotomontáž, kde sedí na lavičke vedľa mafiána Mariana Kočnera. „Vaša pravá ruka pani Blahová, že vaša strana je popretkávaná Kočnerovými ľuďmi a aj vy, pani Nicholsonová ste sa stretli s pánom Kočnerom na lavičke a dve hodiny ste s ním debatovali," vraví mávajúc na kameru s obrázkom, o ktorom priznáva, že je fotomontážou.

„Ide o nechutnú fotomontáž," kričí rozčúlená Nicholsonová:

„Toto si prinesie ideológ Smeru sem? Už zo mňa spravili prostitútku z Kanady a toto je pokračovanie? Toto je jedna primitívna reakcia primitívneho človeka. Skrachovaný hovorca dvoch skrachovaných šéfov Fica aj Kaliňáka, ktorý príde do relácie ukázať fotomontáž svojej spoludiskutérky. Toto je dno!"

Na to značne nervózny Tomáš obhajuje svoj plagátik argumentom, že Kočner v roku 2011 tvrdil, že bol s Nicholsonovou na lavičke a bavili sa dve hodiny. „Čiže, ak je pravda všetko, čo povie Kočner o Smerákoch, musíte prijať aj tento typ kritiky a o nič iné tu nešlo," nemotorne sa obhajuje Tomáš.

Istanbulský dohovor

Diskusiu moderátor následne posunul k téme o Istanbulskom dohovore, kedy pustil ukážku z tlačovky Roberta Fica.

„Otvoríme Istanbulský dohovor a hovoríme, že nechceme na Slovensku žiadnu ucelenú moslimskú komunitu. Ľudia tlieskajú, tlieskajú a tlieskajú. Boja sa toho, lebo podceňujeme ľudí. Máme pocit, že nie sú informovaní. Ľudia všetko čítajú a vidia," odznelo z úst predsedu Smeru.

Moderátor ponúkol Tomášovi vytlačený Istanbulský dohovor a opýtal sa ho, či mu môže ukázať, kde sa v ňom píše o ucelenej moslimskej komunite. Neukázal.

„Dno bolo prerazené a vôbec ma neprekvapuje, že ho prerazil človek akým je Erik Tomáš,„ počastovala europoslankyňa Smeráka a poukázala na kauzu Čistý deň, kde dochádzalo k znásilňovaniu detí. „Postavil sa na stranu tých, ktorí to dovolili. Na stranu pani Tománkovej, ktorá je dnes advokátka Kočnera a chodila s ním na jachty. Mňa tento morálny suterén neprekvapuje,“ hovorí Nicholsonová na margo ďalšej fotky, ktorú Tomáš vytiahol. Na nej je Nicholsonová na Dúhovom pride v Bratislave.

„Chodím tam každý rok, pretože si myslím, že všetci ľudia by si mali byť rovní pred ústavou aj zákonmi. A dnes táto veľká komunita má rovnaké povinnosti, ale nemá rovnaké práva," dovysvetlila fotografiu. Tiež sa opýtala, že ak Smer odmieta Istanbulský dohovor, prečo neprišiel so žiadnym zákonom na ochranu žien pred násilím.

Upracte si ho!

Týmto sa prehupla relácia do záverečnej rubriky Áno-Nie.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) si myslí, že vláda pod vedením lídra OĽaNO Igora Matoviča by vydržala celé štyri roky. Odpovedala aj na otázku, či by SaS uprednostnila pred hnutím Sme rodina spoluprácu s Mostom-Híd a Dobrou voľbou. Tvrdí, že nie.

Prišiel na rad Erik Tomáš, ktorý namiesto akceptovania pravidiel s úsmevom spustil reakciu na Ďuriš Nicholsonovú.

„Upracte ho! Upracte ho, lebo toto sa nedá," pustila sa do moderátora europoslankyňa.

„Pre mňa je suterén, ako vy nazývate Smer zločineckou organizáciou.Ja sa ohradzujem, aby ste nazývali Smer zločineckou organizáciou. Na rozdiel odo mňa ste sa s Kočnerom stretli a teraz klamete," vraví Tomáš nerešpektujúc moderátora. Do reči mu skáče aj Nicholsonová.

„Buďte už ticho!" ohriakla Tomáša.

Následne si zobral slovo moderátor a Erik Tomáš nepovedal, či by mal byť Peter Pellegrini predsedom Smeru-SD, ak by získal vo voľbách viac krúžkov ako Robert Fico. Tiež povedal, že Smer-SD by nešiel na obedy, ktoré by organizoval premiér nominovaný OĽaNO.

