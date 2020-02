16. február 2020 Eliška Šándorová Správy Zo Slovenska Voľby 2020 O 5 minút 12: Aj Pellegrini je Dobrý Anjel a chce s Kiskom do vlády. Čo on na to?

Dva týždne pred voľbami sa do kresiel politickej diskusie posadili súčasný premiér a exprezident. Kto má strach z Michala Trubana a v čom je Smer-SD lepší pod vedením Petra Pellegriniho?

Zdroj: RTVS

Návrh v parlamente schváliť ešte pred koncom súčasného volebného obdobia zvýšenie rodinných prídavkov či 13. dôchodok boli otváracou témou nedeľnej diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12.

Vedľa seba sa posadili predseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska.

Prejav strachu

Predseda Za ľudí Andrej Kiska nešetril kritikou. Hovorí, že predvolebný balíček sociálnych opatrení Smeru je len prejavom strachu. „Všetci diskutujeme o unesenom štáte, hovoríme o Kočnerovi, hovoríme o politickej zodpovednosti Smeru za vraždu dvoch mladých ľudí. Toto sa Smeru zle počúva a chce odvrátiť pozornosť voličov.“ Najhoršie podľa exprezidenta je, že vidno dohodu s fašistami.

Pellegrini Kiskovi povedal, že jeho „sen o lídrovi opozície je v nedohľadne“. „Vy ste bohatý človek, vám nehovorí 25 eur navyše nič,“ tvrdí o sociálnych opatreniach a verí, že Smer piatykrát vyhrá voľby a bude zostavovať vládu.

Marketing pred voľbami?

Pellegrini nevníma sociálny balíček, ktorý prichádza doslova „o päť minút dvanásť“ pred voľbami, ako kupčenie. Kiska naopak áno, je presvedčený aj o porušení zákona.

„Je mi úplne jedno, či to prinesie percentá strane Smer-SD, dôležité je, či sa to podarí presadiť,“ povedal Pellegrini o návrhoch sociálnych opatrení.

Zopakoval, že k rozhodnutiu prijímať ich ešte pred koncom súčasného mandátu vedie stranu Smer „obava z nemohúcnosti terajšej opozície na čomkoľvek sa dohodnúť“, čo by v prípade, že by mali mandát vládnuť, ohrozilo prijímanie sociálnych opatrení.

Kiska nepochybuje o tom, že je potrebné zvýšiť dôchodky pre seniorov, víta aj snahu pomôcť mladým rodinám. „Urobiť to však treba adresne, nie opatreniami, ktoré sú obyčajným kupčením a navyše sú protizákonné,“ povedal Kiska, narážajúc na to, že na skrátené legislatívne konanie neexistuje v tomto prípade relevantný dôvod.

Pellegriniho sa opýtal, prečo Smer-SD doteraz, za všetky roky svojho vládnutia, neurobil adresný sociálny systém pomoci. „Prečo napríklad majú bohatí ľudia ako ja mať zvýšený dôchodok, a nie tí, ktorí to naozaj potrebujú,“ povedal.

Obava z Trubana

Pellegrini odpovedal aj na otázku, v čom sa „starý“ Smer líši od nového so sloganom zodpovednej zmeny. „Prinášam úplne iný štýl riadenia tejto krajiny, snažím sa otvárať aj dlhodobo neriešené problémy.“

Témou bola aj neodbornosť kandidátov rôznych politických strán. Pellegrini sa napríklad obáva toho, že by bol volebný líder PS/Spolu Michal Truban premiérom. Podľa neho nie je dobre, ak by mal ísť do funkcie niekto, kto vôbec nebol v politike. On vraj prešiel veľa funkciami, kým sa stal premiérom a dlho to zvažoval.

Kiska hovorí, že on má na kandidátke ľudí, ktorí vedia zajtra riadiť krajinu. Pellegrini sa pýta, načo chce byť Veronika Remišová ministerkou vnútra – či na to, aby upratala veci.

Pellegrini sa v RTVS vyjadril aj k svojmu výroku, že v Bratislave žijú ľudia v bubline a v hlavnom meste sa nežije skutočný život. „Vážim si každého voliča z Bratislavy, každého voliča zo zahraničia, ale je veľmi dôležité, aby volilo celé Slovensko.“

Zinscenované video?

Medializované video, v ktorom aktéri hovoria o lídrovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi v súvislosti s podozrivou kúpou pozemkov, nechcel Peter Pellegrini komentovať.

„Nekomentoval som iné videá z iných kancelári, nebudem to robiť ani teraz, polícia to má, nech sa tým zaoberá,“ skonštatoval premiér. Odmietol zároveň vytváranie dojmu, že by to bolo na objednávku Smeru.

O tom je naopak presvedčený Kiska. „Prenikli k nám informácie, kto za tým videom stojí, samozrejme, že to oznámim a budem o tom hovoriť s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ povedal o videu, ktoré považuje za trápne zinscenované divadlo so zlými hercami.

To, že sa objavilo dva týždne pred voľbami nepovažuje za náhodu. „Je to ďalší pokus, ako ma kompromitovať a poškodiť aj strane Za ľudí,“ povedal. „V poslednej sekunde ide niekto kameru vypnúť, je to jedno nádherné zinscenované video,“ hovorí Kiska s tým, že Poprad je malé mesto.

„Čo už má pán Kiska povedať, keď sa o ňom zhovárajú dvaja vagabundi a hovoria to, čo hovoria,“ reagoval Pellegrini.

Obaja sa vyjadrovali aj k otázke, či by sa pred voľbami mohla reálne objaviť nahrávka o rozhovore Roberta Fica, Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku, ktorú avizoval líder hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Ani Pellegrini ani Kiska o tom špekulovať nechceli.

Kočnerova knižnica

Pellegrinimu sa nepáči, ako novinári o Kočnerovi a ďalších obvinených z kauzy vraždy Jána Kuciaka zverejňujú informácie. Premiér si myslí, že do „Kočnerovej knižnice“, do ktorej majú prístup novinári, by mali mať prístup všetci ľudia.

Podľa neho by ľudia z knižnice mali poslať všetkým ľuďom e-mail: “Toto je kód prístupový a pozerajte si to.”

Kiska si myslí, že nielen video, ale aj vyšetrovanie jeho firmy bolo len pomstou Roberta Fic. Pellegrinimu pripomenul, že on bol pri tom. „Vy ste sedeli na Bôriku, keď ste mi s Ficom povedali, že pokiaľ Fica menujem na Ústavný súd, tak všetky kauzy sa ukončia. Akonáhle som povedal, že nikdy, lebo ja sa vydierať nenechám, tak zrazu sa zjavilo obvinenie,“ hovorí Kiska. Pellegrini sa tváril, že nič také na Bôriku nepočul.

„Ak veríme polícii, že vyšetrila Bašternáka, že vyšetrila vraždu, ak veríme, že ďalej koná voči ďalším, tak musíme tej istej polícii dôverovať, aj keď začína konať voči pánovi Kiskovi. Pri Kočnerovi je to ok, ale pri ňom už je to mafiánska polícia, to nie je fér,“ povedal Pellegrini.

Dobrý Anjel Pellegrini

Kiska narážal aj na prepojenie Kočnera, Bödöra, Andruskóa a Fica. „Andruskó povedal, že keby Kočner nemal taký styk s Ficom, vražda by sa nikdy nestala,“ hovoril Kiska.

Pellegrini argumentoval, že "keď Zsuzsová povie, že si s Lipšicom písala a on povie, že to nie je pravda, tak za päť minút žiadna kauza. Keď sa jedná o niekoho iného, tak odísť z politického života.“

Pellegrini v diskusii tiež povedal, že prispieva do charity Dobrý Anjel, ktorú založil Kiska. „Ja viem,“ reagoval Kiska s tým, že vo fungujúcom štáte by Dobrý Anjel existovať nemusel, ktorý už prispel sumou viac ako 50 miliónov eur, aby „zalátal dieru zlyhajúceho štátu.“

Iba kúriť a svietiť

Na pretras prišlo aj zdravotníctvo. Kiska premiérovi vyčíta zlú situáciu v zdravotníctve. „Neviem koľkých riaditeľov (nemocníc) s plesňami ste prepustili, neviem o jednom, a fotky ste dostali z mnohých.“

Kiska tiež Pellegrinimu vyčíta, že jeho vlády zadĺžili každého občana Slovenskej republiky sumou viac ako 5-tisíc eur. Podľa Kisku by vláda mala v súčasnom období len ‚kúriť a svietiť‘ a nie prijímať opatrenia, ktoré budú mať devastačný dosah na budúcu exekutívu.

„Zvýšenie výdavkov buď zvýši už i tak vysoké zadlženie každého jedného občania, alebo bude znamenať škrty v oblastiach, ktoré už v súčasnosti nemajú dostatok prostriedkov na rozvoj, ani na znižovanie investičného dlhu,“ povedal.

Pellegrini uistil, že slovenská ekonomika je schopná zvládnuť zvýšené výdavky. „Desaťpercentné zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe znamenalo 500-tisíc eur navyše v minulom roku, v tomto ďalších 500-tisíc, zvládli sme to. Zvládneme aj tieto výdavky,“ zdôraznil premiér, ktorý sa spolieha na vyššie príjmy zo sociálneho poistenia plynúce z vyššej zamestnanosti, efektívnejší výber daní i racionalizačné opatrenia výdavkov v rámci rozpočtu.

„Nerobíme to preto, aby sme to prenechali niekomu inému, robíme to preto, lebo rátame, že budeme vo vláde,“ dodal Pellegrini. Premiér uistil, že ich strana do budúcej vlády nepôjde s ĽSNS. Ak by po voľnách šlo o zachovanie stability, nemá problém sadnúť si za rokovací stôl so stranou Za ľudí.

Kiska si takúto situáciu predstaviť nevie a nechce. „So Smerom my nikdy. Ani s jeho klonmi, ani s jeho dcérami vládnuť nebudeme,“ ukončil Kiska debatu O 5 minút 12.