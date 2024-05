14. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Bývalá miss Šebestová po hrozivej nehode: TOTO mi zachránilo ŽIVOT! Bývalá misska mala desivú nehodu, po ktorej skončila v nemocnici. Čomu vďačí, že zrážku prežila?

V nedeľu popoludní sa v smere z Malaciek do obce Studienka zrazil Lexus a KIA. Na mieste zasahoval aj vrtuľník, ktorý previezol zranenú 82-ročnú ženu do nemocnice.

Skončili v nemocnici

Nehoda si vyžiadala štyroch zranených. V jednom zo zdemolovaných áut sedela Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová spolu so sestrou. "Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice na Kramároch 40-ročnú a 39-ročnú ženu s poranením hrudníka. 82-ročná žena s polytraumou pri vedomí bola letecky transportovaná do nemocnice Bory,“ povedala pre Nový Čas vedúca oddelenia komunikácie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Ani jeden z vodičov po nehode „nenafúkal“. Podľa polície bolo príčinou nehody „nedanie prednosti v jazde vozidlom zn. KIA.“

Slová z nemocnice

Zranená Šebestová sa v pondelok prihovorila fanúšikom priamo z nemocnice. „Nie je to síce zobudenie niekde na dovolenke, ale je to jedno z najkrajších rán, aké som mala. To, že sme so sestrou živé, je len vďaka anjelovi, ktorý nad nami stál. Ďakujeme tati. Ďakujem za to veľké množstvo správ! A ďakujem celému tímu traumatológie na Kramároch. Ste úžasní!“ napísala na Instagrame.

Odkaz vodičom

O deň neskôr pridala ešte jeden odkaz. „Ak môžem využiť silu sociálnych sietí na nejakú osvetu, tak teraz… NOSTE PÁSY pri šoférovaní! Mne to zachránilo život,“ napísala bývalá Miss Slovensko.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk