4 Galéria Zdroj: Instagram.com/terkapoliakova Bývalá slovenská biatlonistka žiari šťastím a prezradila rozkošnú novinu: Je TEHOTNÁ! Rok nabitý prekvapeniami. Bývalá slovenská reprezentantka v biatlone Terézia Poliaková toho za dvanásť mesiacov stihla neúrekom. Najnovšie čaká bábätko. 12. marec 2021 Milan Hanzel Šport Ostatné športy

12. marec 2021 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Bývalá slovenská biatlonistka žiari šťastím a prezradila rozkošnú novinu: Je TEHOTNÁ! Rok nabitý prekvapeniami. Bývalá slovenská reprezentantka v biatlone Terézia Poliaková toho za dvanásť mesiacov stihla neúrekom. Najnovšie čaká bábätko.

18 Galéria

Zdroj: instagram

Účastníčka dvoch zimných olympiád (Soči 2014 a Pchjongčchang 2018, pozn. red.) sa s radostnou správou pochválila na sociálnej sieti. A to naozaj originálnym spôsobom!

Bozk na bruško

Pre 31-ročnú rodáčku z Brezna má posledný rok veľa prekvapení. Najprv sa v apríli 2020 rozhodla ukončiť aktívnu kariéru a v polovici júla prekvapila opäť, keď sa zasnúbila. A do tretice to najlepšie alebo skôr najkrajšie. Čaká dieťatko! Na Instagrame to ohlásila prostredníctvom príspevku, ku ktorému priložila fotku. Na nej si počas túry po zasneženej krajine vyhrnula bundu a ukázala bruško, ktoré jej priateľ nežne pobozkal.

„Dnes sme jeden rok spolu a stihli sme naozaj všetko. Aj toto krásne ´kinder vajco´, na ktoré sa veľmi tešíme. Ľúbim si vás,“ uviedla Terézia Poliaková.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk