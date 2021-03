Zdroj: Instagram.com/chucknorris Volili by ste stranu Chucka Norrisa? Sľubujú 8-tisícové platy a lacnejšie PIVO! Myslíte si, že je to fór? Nie! Dokonca táto strana vznikla v štáte, ktorý je obľúbený medzi Slovákmi! Strana Chucka Norrisa má nezvyčajný program. 11. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia

Samozrejme, názov strany je vtipný, ale aj netypický. Rovnaké sú aj sľuby zakladateľov subjektu, ktorý vznikol v chorvátskom hlavnom meste Záhreb.

Čo sľubujú?

Ako informuje portál jutarnji.hr, oficiálny názov strany je Chuck Norris 366. „Mesto budem riadiť inak – ako šerif,“ hlási netradičná strana. Aký je ďalší politický program? „Chceme zakázať v Chorvátsku zemetrasenie, chceme zlacnieť pivo alebo, aby stálo veľké pivo toľko ako malé,“ hlásajú straníci Chucka Norrisa.

Voľby komunálneho charakteru by sa mali konať v Chorvátsku v polovici mája a ambícia strany je poriadne bizarná. „Chceme zaviesť minimálnu mzdu 8-tisíc eur pre pracovníkov kaviarní a čašníci na terasách by zarábali 12-tisíc eur!“ píšu média v krajine na pobreží Jadranského mora.

„Káva so sebou? Nie! Zákazníci ju budú musieť vypiť v podniku a ešte k tomu si musia prečítať dennú tlač,“ znie ďalšia netypická požiadavka strany amerického akčného hrdinu.

Nové ulice

A to nie je všetko, pretože členovia satirickej strany majú v pláne zmeniť názvy ulíc. A to naozaj čudesným spôsobom. Ulice by sa volali podľa akčných hrdinov. Čiže Rambova ulica, Rockyho ulica alebo ulica Stevena Seagala.

