10. január 2021 Čakajú nás mrazivé noci, teplota môže klesnúť až na -16 stupňov Celzia

Počasie na našom území bude nasledujúce dva dni mrazivé a to vplyvom tlakovej výše, ktorá do našej oblasti zasahuje v studenom vzduchu.

Na severnom a strednom Slovensku môže v noci na pondelok (11. 1.) klesnúť teplota vzduchu až na –16 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal pre Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj výstrahu prvého stupňa.

Platí výstraha

Výstraha platí pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

SHMÚ upozorňuje, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Noc na utorok však prinesie teploty pod –10 °C na celé severné a stredné Slovensko a čiastočne aj na východ.

„Nočné mrazy sa zmiernia v priebehu stredy, kedy by cez naše územie mal postúpiť frontálny systém. K zmierneniu mrazov dopomôže oblačnosť a zrážky, no naďalej bude v noci mrznúť,“ informuje portál iMeteo.sk.

Nočné mrazy však tak skoro z nášho územia rozhodne neodídu. Ochladzovať by sa malo aj v druhej polovici budúceho týždňa.

Bude mrznúť

Až do utorka nás po rozpustení ranných hmiel čaká prevažne jasné až polooblačné počasie s minimom zrážok a s nízkymi teplotami, ktoré sa budú udržiavať počas noci pod nulou a v priebehu dňa maximálne slabo nad bodom mrazu. Zmena príde počas utorka.

Cez naše územie totiž začne od severozápadu postupovať frontálny systém. Najskôr postúpi teplý a následne studený front, ktoré na naše územie prinesú zrážky.

Pôjde prevažne o sneženie, no výnimkou bude krajný západ v oblasti Bratislavy, kde sa môžu vyskytnúť aj zrážky zmiešané, či mrznúce.

Na zvyšku územia však bude snežiť. Sneženie na Slovensko dorazí v utorok vo večerných hodinách z Moravy. Snežiť by počas noci na stredu malo predovšetkým v severozápadnej polovici nášho územia.

Nakoľko teploty by sa v noci z utorka na stredu mali pohybovať pod bodom mrazu, snehové vločky sa budú na podchladenom zemskom povrchu udržiavať a vytvárať sa začne snehová pokrývka.

Sneženie sa vráti

Len do stredajšieho večera napadne v severozápadnej polovici Slovenska do 3 cm nového snehu a to vrátane nížin, v Žilinskom kraji to môže byť aj okolo 5 cm.

Sneženie by sa v stredu ráno malo postupne rozšíriť aj nad ďalšie miesta nášho územia a postupne sa presunie aj smerom nad východné Slovensko.

Zrážky by sa na našom území mali vyskytovať až do stredajšieho poludnia. Následne budú od severozápadu ustávať, to sa netýka severných regiónov Slovenska.

„Tu by sa aj naďalej mali v nasledujúcich dňoch vyskytovať zrážky, nakoľko po prechode frontálneho systému sa dostaneme do studeného a vlhkého prúdenia, ktoré do severných regiónov, predovšetkým na severné návetria hôr bude prinášať aj naďalej sneženie,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: TASR