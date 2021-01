10. január 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: S čím nám pomôže nov Kozorožca?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 11. - 17. januára?

V stredu 13. januára o 6.03 hod. máme nov v znamení Kozorožca. „Je to desiaty astrologický dom, dom kariéry a peňazí,“ hovorí astrologička Valika Polčicová.

Baran

Tento týždeň ste plný optimizmu, energie a elánu, čo sa aj odzrkadľuje na vašich pracovných výkonoch, ale aj výsledkoch. A to má, samozrejme, aj pozitívny dopad na vaše finančné ohodnotenie, ale aj na upevnenie si vašej pozície. Aj v osobnom živote cítite pohodu. Dokonca, vo štvrtok máte silnú podporu nebeskej oblohy v oblasti citov a lásky. Iba v nedeľu si dávajte pozor, pretože hrozia zbytočné výmeny názorov, ktoré by mohli pokaziť a narušiť vašu celkovú pohodu.

Býk

Počas týchto dní budete na pracovisku ako telo bez duše. Nie ste schopní sústrediť sa na nič a to sa, bohužiaľ, odzrkadľuje aj na vašich výkonoch a výsledkoch. K tomu všetkému sa pridá aj nedostatok finančných prostriedkov, ktoré potrebujete na pokrytie základných potrieb. Ešteže v osobnom živote je všetko v poriadku a vy sa nemusíte zaoberať ničím, čo by od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť. Víkend využite hlavne na odpočinok a relax.

Blíženci

Od pondelka do stredy si budete musieť v zamestnaní vyhrnúť rukávy veľmi vysoko, pretože každý úspech si tvrdo odmakáte. Ale, našťastie, to budete pozitívne cítiť na finančnom ohodnotení. Ale ani štvrtok a piatok nebudú jednoduché. Pripravte sa na to, že budete musieť riešiť veľa prekážok a problémov. V súkromí je pokoj, ale v partnerskom spolužití sa snažte v priebehu štvrtka vyhnúť rozhovorom s vašimi partnermi v súvislosti s ich rodinou, pretože by mohli skončiť hádkou.

Rak

Prvé tri pracovné dni tohto týždňa sú pre vás v zamestnaní vynikajúce. Darí sa vám všetko zvládať presne podľa vašich predstáv. Vo štvrtok sa snažte vyhnúť dohodám a podpisovaniu dôležitých zmlúv. Piatok je už opäť pokojný a vy pokračujete v úspešnom zvládaní všetkých vašich povinností. Láska a city sú v poriadku, rodinné spolužitie taktiež, iba medzi vami a vašimi partnermi sa vo štvrtok nepúšťajte do otvorených konfrontácií. Vznikli by z toho zbytočné a nezmyselné hádky.

Lev

Toto je ten ideálny čas na to, aby ste vaše plány a nápady pretavili aj do praxe. Takže neváhajte a predostrite ich vašim nadriadeným a kolegom. Môžete si byť istý, že sa stretnú s podporou, pretože zaručujú nielen vám, ale aj ostatným výborné finančné zisky. V pondelok a v utorok by ste mali prioritne riešiť lásku a city. Hviezdy vám v tejto oblasti vášho života prajú a podporujú vás. Cez víkend sa snažte doma neriešiť nič zásadné, pretože by ste nedosiahli nič, ale, naopak, vytvorili by ste medzi vami a vašimi blízkymi zbytočné napätie a nervozitu.

Panna

Pondelok až streda budú dni, kedy si budete musieť na pracovisku ozaj siahnuť až na dno vašich síl a schopností. Ale bude to stáť za to, pretože za vašu námahu budete adekvátne finančne ohodnotení. No aj štvrtok a piatok si nebudete môcť oddýchnuť, pretože aj počas nich budete riešiť veľa problémov a prekážok. V partnerskom spolužití sa snažte vo štvrtok neriešiť nič, čo bude mať súvis s rodinou vašich polovičiek, pretože by z tejto debaty vznikli hádky a nedorozumenia medzi vami.

Váhy

V zamestnaní sa počas týchto dní nebudete cítiť v pohode. Ste ako telo bez duše. Nedokážete sa na nič sústrediť a to má negatívny dopad na všetko, do čoho sa pustíte. A aby toho nebolo dosť, tak aj vo finančnej oblasti cítite nedostatok. Našťastie, v osobnom živote, v rodinnom a partnerskom spolužití je všetko v úplnom poriadku, takže nadchádzajúci víkend budete môcť využiť na odpočinok, regeneráciu a celkový relax.

Škorpión

Na vašom pracovisku sa budú počas týchto dní diať zmeny, ktoré vám nebudú vyhovovať a budete z nich v strese. Ak ste zvažovali, že vašim nadriadeným predostriete svoje nápady, plány a nové projekty, radšej si ich nechajte ešte istý čas iba pre seba, pretože by sa nestretli s pochopením a podporou akú očakávate. Zamerajte vašu energiu na váš osobný život a partnerské spolužitie. V tejto oblasti vám hviezdy prajú. Iba v piatok pozor na možné menšie nedorozumenia medzi vami a vašimi blízkymi.

Strelec

Vo vašom prípade bude v tieto dni na vašom pracovisku platiť príslovie – keď sa darí, tak sa darí. Nemáte problém zvládať aj tie najkomplikovanejšie úlohy, v kariére si vylepšujete vašu pozíciu a aj zo strany vašich nadriadených máte plnú podporu vo všetkom. No v osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití, to už nemáte také ružové. Naopak, dávajte pozor na všetky vaše reakcie a slová, ktoré budete smerovať k vašim polovičkám, pretože vážne hrozí, že by mohli mať doslova drtivý dopad na váš vzťah v podobe rozchodu alebo dokonca aj rozvodu.

Kozorožec

Do utorka nemáte dobrú náladu, ale, našťastie, to nebude mať negatívny dopad na vaše dobré pracovné výsledky. Od stredy až do piatku ste už v pohode, čo bude mať ešte výraznejší pozitívny dopad na všetky vaše aktivity spojené s vašimi povinnosťami. V súkromí v priebehu týchto dní prežívate mimoriadnu spokojnosť a naplnenie v každej oblasti. Cítite lásku, naplnenie a spolupatričnosť s každým členom vašej rodiny. V partnerskom spolužití si užívate spoločné chvíle.

Vodnár

V tomto týždni budete na pracovisku zažívať veľa nepríjemných situácií, ale napriek tomu ste úspešní a aj v kariére sa posúvate smerom nahor. V tejto oblasti sa bude dariť hlavne vám, ktorí pracujete v zahraničí alebo spolupracujete so zahraničím. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití prežívate v priebehu týchto dní pokoj a harmóniu. Vy, nezadaní, túžiaci po láske, máte príležitosť v stredu spoznať a stretnúť niekoho, s kým budete môcť začať budovať spoločný život.

Ryby

V pondelok a v utorok budete v zamestnaní prežívať perné chvíle, ale napriek tomu vám to neuberie na vašej dobrej nálade a optimizme, čo je dobré, pretože od stredy až do piatku vám nebeská obloha bude nápomocná vo všetkom, čo bude mať pre vás pozitívny dopad v kariére, ale aj finančne. V rodinnom a v partnerskom spolužití prežívate príjemné chvíle, ktoré vás naplňujú spokojnosťou a pocitom pevného zázemia. Preto by bolo fajn, ak by ste si pre vás a vašich partnerov na nadchádzajúci víkend naplánovali niečo romantické.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk