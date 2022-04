Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Čaputová navrhuje opakovaný príspevok na BÝVANIE a vyzýva vládu, aby KONALA Aktuálna situácia s rastom cien je na Slovensku čoraz horšia a horšia. Vie o tom aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá urguje vládu k riešeniu tejto problematiky. 19. apríl 2022 han Zo Slovenska

19. apríl 2022 han Zo Slovenska Čaputová navrhuje opakovaný príspevok na BÝVANIE a vyzýva vládu, aby KONALA Aktuálna situácia s rastom cien je na Slovensku čoraz horšia a horšia. Vie o tom aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá urguje vládu k riešeniu tejto problematiky.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Hlavu štátu na sociálnej sieti napísala status, ktorý sa týka dopadu zdražovania na tých najzraniteľnejších.

„Na dvojcifernú medziročnú infláciu 10,4% z marca upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií pred piatimi dňami. Situácia, ktorá tu bola pred vojnou, v dôsledku pandémie a rastu cien energií, sa po ruskej invázii na Ukrajinu ešte zhoršila. Takýto rast spotrebiteľských cien zaznamenáva Slovensko prvýkrát po 22 rokoch – najviac rástli ceny energií, bývania a potravín,“ uviedla Čaputová v úvode príspevku.

Prezidentka na aktuálne problémy obyvateľov poukazuje pravidelne. „Za ostatných pár mesiacov neprešiel hádam ani jeden týždeň, kedy by som nutnosť vlády konať a pomôcť v tejto situácii občanom, najmä rodičom samoživiteľom, nízkopríjmovým dôchodcom či rodinám s viacerými deťmi, nepripomenula,“ píše Zuzana Čaputová.

Má návrh

„Povinnosť pomôcť opakovane, adresne a v dostatočnej výške tak, aby ľudia, ktorí už dnes žijú z ruky do úst, neprepadli ešte viac a neprišli aj o bývanie. Dobrým nástrojom by bola opakovaná adresná dávka – príspevok na bývanie, ktorá by pomohla s rastom cien bývania práve pre najviac zraniteľné skupiny a súčasne by nespustila inflačnú špirálu ako neadresné opatrenia typu znižovanie DPH alebo plošné vyplácanie jednorazových príspevkov,“ dodala prezidentka.

„Podľa analytikov rast cien bude pokračovať, pričom najviac ukrojí z rozpočtov nízkopríjmových domácností. Je preto najvyšší čas, aby svoje riešenie vláda predstavila,“ uzavrela.

