Zdroj: TASR/Martin Baumann Čaputová o vojnovej sekere s Matovičom: Ja som ju nevykopala, to si on VYMÝŠLA! Prezidentka Zuzana Čaputová sa opätovne vyhranila voči klamstvám k svojej osobe a tiež vzťahu s ministrom financií Igorom Matovičom. 26. jún 2022 Ľubomír Hudačko Politika

26. jún 2022 Ľubomír Hudačko Politika Čaputová o vojnovej sekere s Matovičom: Ja som ju nevykopala, to si on VYMÝŠLA! Prezidentka Zuzana Čaputová sa opätovne vyhranila voči klamstvám k svojej osobe a tiež vzťahu s ministrom financií Igorom Matovičom.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Hlava štátu potvrdila, že o opätovnej kandidatúre na tento post sa ešte nerozhodla, ani o tom vôbec neuvažuje. Uviedla tak v nedeľňajšej relácii TA3 V politike.

„Nechcela by som funkciu vykonávať ako volebnú kampaň. Neuvažujem o nej, je na to ešte čas,“ povedala v relácii s moderátorom Richardom Dírerom.

Sekeru nevykopala

Zároveň potvrdila, že pripravuje podanie na Ústavný súd ohľadom protiinflačného balíčka, je to podľa jej slov otázka najbližších dní. Následne padla téma práve na ministra financií, moderátor sa pýtal na ich spor.

„Ja nie som v spore s ním, ale v spôsobe práce. To, že kto nie je za balíček, tak je automaticky proti rodinám, neplatí. Je manipulatívne to takto uchopiť. Ja kritizujem vecne to, čo urobil. Nezaoberám sa jeho osobou. Ak potrebujem niečo prekomunikovať, preberám to s pánom premiérom Eduardom Hegerom. Predovšetkým on je v mnohých veciach mojím partnerom,“ povedala.

Vo vyjadreniach podľa jej slov invektívy od nej voči Igorovi Matovičovi nenájdeme.

„Vymýšľa si o mne veci, ktoré nie sú pravdivé. Ja som vojnovú sekeru nevykopala, ani ju nedržím v ruke. Pán minister financií má to spektrum konfliktov širšie, ako len so mnou. Dvere palácu sú však preňho otvorené,“ vysvetlila svoj postoj.

Deštrukcia spoločnosti

Taktiež sa vrátila aj k ďalším informáciám, ktoré sa voči nej šíria. Najmä ohľadom toho, že slúži inému inej moci sa jej dotýka. „Je to nebezpečné a nefér, ide o stupídne klamstvá. Tí ľudia, ktorí ich šíria vedia, že to nie sú pravdivé informácie,“ povedala v TA3.

Ďalej povedala, nemám nič ani proti referendu, považujem to ako dobrý demokratický nástroj na to, aby sa občan mohol vyjadriť. Na záver dodala, že ľudia podľa nej nemajú čas rozlišovať, kto za čo môže a že potrebujeme zastaviť deštrukciu spoločnosti. Vyzdvihla tiež občiansku odvahu moderátora Dírera.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk