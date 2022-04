Čaputová odsúdila MASAKER v Buči, ktorý Ukrajinci považujú za genocídu: Toto je číre ZLO!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu na sociálnej sieti uviedla, že ukrajinské mesto Buča, odkiaľ po stiahnutí ruských síl prichádzajú správy o desiatkach zabitých civilistov a masových hroboch, je symbolom hrôzy na Ukrajine.

„Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vidíme obrázky útokov na civilistov. Napriek tomu aktuálne zábery z mesta Buča pri Kyjeve otrasú každým človekom. Bežní ľudia zavraždení priamo na uliciach, so zaviazanými rukami. Toto je číre zlo, ktoré treba zastaviť, lebo ono sa nezastaví pred ničím,“ uviedla Čaputová na Facebooku.

„Treba pokračovať v sprísnení sankcií, pomáhať Ukrajine, vyšetriť a potrestať všetkých vojnových zločincov,“ apelovala prezidentka.

V meste Buča ležiacom v Kyjevskej oblasti našli ukrajinské jednotky po odchode ruských síl masový hrob, kde bolo pochovaných takmer 300 ľudí. Pozdĺž ulíc ležali navyše ďalšie desiatky mŕtvol.

