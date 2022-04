Zdroj: TASR/Martin Baumann

Sulík: Plyn z Ruska sa nesmie ZASTAVIŤ. Nemáme na výber a PLAŤME aj rubľami!

Aktuálna požiadavka Ruska na platenie dodávok plynu v rubľoch je porušením uzatvorených zmlúv. Tento plyn však Slovensko potrebuje a ak to bude nevyhnutné, mali by sme platiť v rubľoch. Myslí si to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).