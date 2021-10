Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Čaputová sa obracia na Fica: KDE sú otázky k petičnej akcii na vyhlásenie referenda? Prezidentke SR Zuzane Čaputovej zatiaľ opozičný Smer-SD nedoručil otázky týkajúce sa petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. 25. október 2021 han Politika

25. október 2021 han Politika Čaputová sa obracia na Fica: KDE sú otázky k petičnej akcii na vyhlásenie referenda? Prezidentke SR Zuzane Čaputovej zatiaľ opozičný Smer-SD nedoručil otázky týkajúce sa petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

„Strana Smer-SD do dnešného dňa do Kancelárie prezidentky SR nedoručila otázky, ktoré sa majú týkať petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách,“ uviedol to hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Líder Smeru-SD Robert Fico minulý týždeň informoval, že predsedníctvo strany schválilo otázky, ktoré sa týkajú petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

Fico dodal, že v sprievodnom liste, ktorý budú adresovať prezidentke, je žiadosť, aby sa hlava štátu vyjadrila, či sa v súvislosti s otázkami obráti na Ústavný súd SR. Avizoval, že prípadnú petičnú akciu na podporu referenda bude organizovať Smer-SD.

