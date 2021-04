Zdroj: TASR/Martin Baumann Čaputová šokuje! Prezradila, že Rusi žiadajú vrátiť Sputnik V z iného dôvodu Prezidentka republiky si preštudovala utajenú zmluvu na nákup ruskej vakcíny i list z Moskvy. Matovič vraj nehorovil pravdu o žiadosti vrátiť dodávky. Dnes o 11:30 MI Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

O prvé veľké odhalenie v súvislosti s utajenou zmluvou na nákup ruskej vakcíny Sputnik V sa postarala Zuzana Čaputová. Zmluvu si dôkladne preštudovala a rovnako aj list, ktorý 6. apríla zaslala ruská strana na Slovensko so žiadosťou o vrátenie dodávky vakcín. Jej slová Igora Matoviča zrejme opäť popudia.

Odtajnite zmluvu!

Prvým dôležitým vyhlásením prezidentky je, že podľa jej názoru neexistuje žiadny dôvod, aby si ministerstvo zdravotníctva zmluvu utajovalo.

„Podľa mňa ide o zmluvu, ktorá by mala byť zverejnená,“ uviedla hlava štátu. Dodala, že je na rozhodnutí príslušného orgánu, ktorý ju podpísal, aby urobil všetky kroky na jej odtajnenie.

Iný dôvod, ako tvrdil Matovič

Ešte väčší rozruch na politickej scéne však zrejme spôsobí jej vyhlásenie, že Rusi požiadali o vrátenie dodávok Sputnika V z iného dôvodu, ako hovoril Igor Matovič po návrate z Moskvy.

„Vyžiadala som si list ruskej strany zo 6. apríla, ktorým požiadala o vrátenie vakcíny údajne preto, že slovenský ŠÚKL ju dal testovať nesprávnemu laboratóriu. Nie je to pravda a dôvodom tejto požiadavky bola iná skutočnosť,“ uviedla Zuzana Čaputová.

Dodala, že viac svetla do celej záležitosti by mohlo vniesť práve odtajnenie celej zmluvy, o čom musí rozhodnúť príslušné ministerstvo. Dovtedy by však verejnosť nemala byť naďalej znepokojovaná šírením nepravdivých informácií, z koho viny došlo k porušeniu zmluvy o dodávke vakcíny.

Prezidentka vníma pozitívne, že tému prevzal pod seba rezort zdravotníctva a dúfa, že ju bude komunikovať štandardne. Zároveň zdôraznila, že cieľ vlády zabezpečiť verejnosti ďalšiu vakcínu vníma ako legitímny a správny. „Nesmie však byť ďalej prezentovaný v protiklade so snahou kompetentných inštitúcií overiť jej bezpečnosť a účinnosť," dodala hlava štátu.

Aktualizované:

K vyhláseniu Zuzany Čaputovej sa rýchlo vyjadrilo aj ministerstvo zdravotníctva. Médiám poskytlo stručné stanovisko, kde naznačuje, že rieši možné odtajnenie zmluvy o nákupe Sputnika V.

„Minister Vladimír Lengvarský po nástupe do funkcie od začiatku zodpovedne a rozvážne rieši zdedenú problematiku ohľadom vakcíny Sputnik V so zreteľom cieľa bezpečného očkovania. Čo sa týka zverejnenia zmluvy, aktuálne predmetné analyzujeme,“ uvádza sa v krátkom stanovisku.

