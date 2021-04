Zdroj: TASR/Michal Svítok SVET O SLOVENSKU: Čaputovej slová o Sputniku V si Rusi vykladajú po svojom Dianie okolo testovania a schvaľovania Sputnika V na Slovensku si intenzívne všímajú aj ruské médiá. Svojim čitateľom však ponúkajú skreslenú realitu. 14. apríl 2021 MI Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ruská tlačová agentúra TASS zaznamenala pondelkové vystúpenie slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej po jej návšteve v sídle Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Hoci hlavným posolstvom prezidentkiných slov bola podpora pracovníkom ústavu, ktorých hrubo napáda Igor Matovič, Rusi to nezmieňujú. Informujú len o pochvale pre Sputnik V.

Výsledky na jednotku

Ruská agentúra už v titulku píše, že podľa Čaputovej slov dopadlo testovanie Sputnika V v slovenských laboratóriách pozitívne. Pridávajú aj prezidentkine slová, že žiadny rozumný človek podľa nej nemôže byť proti Sputniku alebo akejkoľvek vakcíne, nech je vyrobená kdekoľvek na svete, ak je bezpečná a efektívna.

„Podporujem kroky vlády v jej snahe umožniť používanie Sputnika V,“ cituje TASS slovenskú prezidentku. Tá sa však vyjadrila trochu inak a v inom kontexte.

„Chápem, že slovenská vláda robí všetko preto, aby bolo možné na Slovensku používať Sputnik V. Takúto aktivitu chápem a podporujem ju, ale nemôže byť spájaná s útokmi a spochybňovaním kohokoľvek,“ povedala v skutočnosti Zuzana Čaputová.

Ruská agentúra nijako nezmieňuje, že prezidentka sa po celý čas predovšetkým zastávala slovenských vedcov a pracovníkov ŠÚKL-u, ktorí odmietli schváliť ruskú vakcínu, pretože im chýba potrebná dokumentácia z ruskej strany. Igor Matovič ich za to vulgárne kritizoval, čo prezidentka označila za absolútne neprimerané a nesprávne.

Aké inštrukcie z vlády?

Prekvapujúce je aj to, ako TASS ďalej informuje o ceste Igora Matoviča do Budapešti, ktorá bola úplne nečakaná a o obsahu rokovaní nikto vopred nevedel.

„Vicepremiér a minister financií Igor Matovič navštívil Budapešť, kde na základe inštrukcií z vlády dohodol testovanie Sputnika V v Maďarsku,“ píše ruská agentúra.

Igor Matovič pritom išiel do Budapešti bez toho, aby o tom vláda rokovala a dokonca odmietol zasvätiť do jeho rozhovorov s maďarskou stranou aj slovenskú diplomaciu. Bola to jeho sólo akcia rovnako ako návšteva Moskvy a žiadne oficiálne inštrukcie z vlády nemal.

Ruská agentúra opakuje Matovičove slová, že slovenský ŠÚKL urobil „veľkú chybu“, keď zveril testovanie ruskej vakcíny necertifikovanému laboratóriu, čo malo spôsobiť oddialenie štartu očkovania Sputnikom V na Slovensku.

