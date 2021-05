6 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Čaputová spravila radikálny krok: Referendum ešte nevyhlásila! KEDY tak učiní? FOTO Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia NR SR obráti s otázkami na Ústavný súd SR. 12. máj 2021 han Politika

12. máj 2021 han Politika Čaputová spravila radikálny krok: Referendum ešte nevyhlásila! KEDY tak učiní? FOTO Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia NR SR obráti s otázkami na Ústavný súd SR.

Zaujíma ju, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Oznámila to v stredu s tým, že podmienka minimálneho počtu podpisov bola splnená.

Slová prezidentky

„Úlohou prezidentky je urobiť rozhodnutie, ktoré zabezpečí ústavnosť referenda a ktoré nebude sprevádzané žiadnymi ústavnými pochybnosťami. Považujem preto za správne všetky sporné otázky vyriešiť ešte pred vyhlásením referenda, aby neskôr nemohol byť spochybnený ani jeho priebeh a ani jeho výsledok,“ deklarovala prezidentka.

Zároveň skonštatovala, že formálne náležitosti, podmienka 350-tisíc podpisov, splnené boli.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo vyše 585-tisíc ľudí. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky s podpismi v Prezidentskom paláci 3. mája. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

„Nie je jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky. Pokiaľ sa tieto nejasnosti včas nezodpovedajú, získajú priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní, aby jeho výsledky spochybnili,“ vysvetlila.

Hlava štátu deklarovala, že nebude naťahovať čas a na Ústavný súd SR sa obráti hneď vo štvrtok (13. 5.).

„Doručením začne Ústavnému súdu SR plynúť lehota 60 dní. Zároveň dopredu deklarujem, že v prípade kladného stanoviska Ústavného súdu neplánujem využiť celú zostávajúcu časť lehoty, ktorú podľa ústavy mám a referendum vyhlásim tak, aby sa mohlo konať ešte v septembri,“ dodala Čaputová.

Podpisové hárky

Petičný výbor zverejnil podpisové hárky v rámci referendovej iniciatívy začiatkom februára. Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridala sa aj SNS, Socialisti.sk a ďalšie organizácie. Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR.

Viacerí predstavitelia koalície spochybnili ústavnosť navrhovanej referendovej otázky.

