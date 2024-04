10. apríl 2024 Rastislav Búgel Politika Čaputovú vystrieda Pellegrini: Prezidentka PREZRADILA, či opäť vstúpi do politiky Čaputovej mandát sa skončí 15. júna. Prezidentka na rovinu prezradila, či má ešte politické ambície.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prezidentské voľby vyhral Peter Pellegrini a v úrade nahradí Zuzanu Čaputovú. Stane sa tak v piatok 15. júna.

Dosluhujúca prezidentka na stretnutí so Slovákmi žijúcimi v Bruseli prezradila, čo bude robiť po tomto dátume. "Určite navarím obed. Predpokladám, že budem vysávať, lebo máme dvoch psov,“ prezradila svoje plány na 16. júna prezidentka. Upozornil na to denník Pravda.

Veľká zmena

Čaputovú čaká veľká zmena, na ktorú sa musí pripraviť. „Asi to nepôjde zo dňa na deň. Lebo vždy, keď teraz zdvihnem mobil, musím sa pozrieť na obrazovku aj ako prezidentka a veliteľka ozbrojených síl s tým, či sa teda niečo nestalo. Skončí sa to 15. júna. Bude to veľmi iné a veľmi nové, ale myslím si, že mi to bude dochádzať až postupne, no na 16. júna nemám žiadne veľké plány,“ uviedla.

Politické ambície?

Má ešte Zuzana Čaputová politické ambície? Aj o tom sa rozhovorila počas stretnutia v Bruseli. „Veľakrát som spomínala, že si naozaj veľmi potrebujem oddýchnuť. Aspoň na chvíľočku sa zastaviť a vystúpiť z toho rýchlika, v ktorom sa poslednom období veziem, a trošku zreflektovať, čo sa mi to vlastne v živote stalo. Čo som zažila a spoznala o svete a o sebe, lebo je to obrovská škola. Nechystám sa do politiky a opakujem to férovo úplne od samého začiatku,“ povedala Čaputová.

Končiaca prezidentka však pripomína, že to v žiadnom prípade neznamená, že nejakým spôsobom nebude prítomná vo verejnom priestore.

„V tomto zmysle je môj život skôr kontinuita než nejaké odskoky a prískoky. Odkedy som skončila fakultu a dokonca ešte možno aj počas toho, keď som sa venovala dobrovoľníctvu, bola to nejaká podoba verejnej služby v oblasti práva vo verejnom záujme. Čiže nejaký typ prítomnosti vo verejnom priestore to bude, ale nie v podobe političky alebo v role političky,“ dodala.

A čo NATO?

Prezidentka sa v Bruseli stretla aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Čaputová bola v roku 2023 niekoľkokrát v západných médiách zmienená ako možná nástupkyňa po Stoltenbergovi, ktorý na jeseň po desiatich rokoch na čele Aliancie z tohto postu odchádza.

Na otázku slovenských novinárov, či do zbierky mužských portrétov, ktorí 75 rokov šéfovali Aliancii, nepribudne aj žena a či to ona osobne nevníma ako výzvu, Čaputová priznala, že svoje životné výzvy nevníma v tomto smere.

„Bolo by však zaujímavé, keby niekedy v budúcnosti nejaká žena zasadla do nejakej významnej pozície v NATO. Po celý život hovorím, že byť ženou nie je kvalifikácia, ale ak sa u nejakej kandidátky stretnú odbornosť, skúsenosť a chuť uchádzať sa o takúto pozíciu, tak to môže byť len k prospechu veci,“ odkázala.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR