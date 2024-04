8. apríl 2024 RYB Správy Politika Danny Kollar z Londýna: Ja že som EXTRÉMISTA? Tu máte hajlujúceho Saba z PS! Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollar, nedáva spávať nejednému politikovi či politickej strane. Po nedávnej kritike na jeho adresu sa ozval a vracia úder.

Aktuálne najsledovanejšieho slovenského YouTubera Bombica viní polícia z extrémizmu či neoprávneného zaobchádzania s osobnými údajmi.

Kontroverzný YouTuber s dosahom na ľudí

Danny Kollar DKX, ktorého prostredníctvom Telegramu či videí sleduje viac ľudí ako niektoré mainstremové médiá, má nezanedbateľný dosah na Slovákov.

Vo svojich videách prezentuje vlastné názory na vojnu na Ukrajine, o údajnom novom svetovom poriadku, či vplyve sionistov na celospoločenské dianie. Momentálne sa nachádza vo Veľkej Británii a pravidelne komentuje dianie v slovenskej politike.

Na Bombica sú vydané tri medzinárodné zatykače. No zatiaľ je podľa vlastných slov s čistým trestným registrom aj na Slovensku, aj vo Veľkej Británii, kde pôsobí už zhruba 20 rokov a za svojím obvinením vidí sprisahanie bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a tím tzv. Čurilovcov z NAKA.

O Bombicovi bolo počuť najmä pred voľbami. Najviac vášní vyvolala jeho podpora Pellegriniho a to, že v jeho online vysielaní sa objavil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň si u neho podávali kľučky či už v Londýne, alebo vo internetovom vysielaní aj Andrej Danko (predseda SNS), premiér Robert Fico (Smer-SD) či Štefan Harabin (bývalý sudca a prezidentský kandidát) a mohli by sme pokračovať ďalej.

Hajlujúci poslanec Sabo?

Danny Kollar útočí hlavne na Denník N, Aktuality a SME. Práve denník SME počas prezidentskej kampane priniesol video záznam s hajlujúcim Dannym z privátnej párty. Danny Kollar video okomentoval na svojom streame po voľbách v nedeľu 7. apríla.

„Mladícka nerozvážnosť? Pri plnom vedomí, žiadna mladícka nerozvážnosť. Kto to povedal, ja? Nikdy som to nepovedal, ja sa nebudem ospravedlňovať nikomu, lebo nemám za čo. Ja sa ospravedlním keď pôjdeme do verejnej debaty ja a Michal Sabo a prejdeme sem,“ povedal vo videu Danny na svoju obhajobu a na obrazovke sa objavil údajný záber na poslanca NR SR Michala Saba z Progresívneho Slovenska so zdvihnutou pravicou a druhou rukou na tvári znázorňujúcou „hitlerovské fúziky“.

„Takže, pani Bihariová, ak ste toto vy s Michalom Sabom, tak ja sa pýtam, pani Bihariová, vy, odborníčka na extrémizmus, kedy bude zasadať výbor v NR SR a budete odvolávať tohto Michala Saba za jeho hajlovanie a za jeho Adolf Hitler fúziky? Danny Kollar tu hajloval na Markíze, toto je problém? A poslanec NR SR za Progresívne Slovensko, kamarát Ireny Biháriovej, Michal Sabo, že hajluje, to je v porádečku?,“ pýta sa Danny.

„Keď si jedného dňa sadneme za okrúhly stôl a budeme ľudí súdiť za hajlovanie a ja sa vzdám a môžete mi dať 20 rokov v base. Ale pôjde tam so mnou aj Sabo. Pôjdu tam všetci čo hajlovali. Buď všetci, alebo nikto, budeme mať rovnaký meter,“ uzavrel Danny.

Na to, či je na fotografii skutočne poslanec Michal Sabo, ako a kedy a za akým účelom fotografia vznikla sme sa ho opýtali priamo na jeho oficiálnom e-maile poslanca NR SR. Do uzávierky nám neodpovedal.

Zdroj: Dnes24.sk