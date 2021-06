Zdroj: TASR/AP Časť Slovenska potrápia veľké horúčavy, inde platí výstraha pred silnými BÚRKAMI! Niektoré oblasti Slovenska čakajú tropické teploty, iné zas letné búrky. 28. jún 2021 Zo Slovenska

28. jún 2021 Zo Slovenska Časť Slovenska potrápia veľké horúčavy, inde platí výstraha pred silnými BÚRKAMI! Niektoré oblasti Slovenska čakajú tropické teploty, iné zas letné búrky.

Slovensko čaká po relatívne pokojnom počasí v priebehu víkendu ďalšia vlna nepriaznivého počasia, ktoré sa bude opäť vymykať bežnému stavu, informuje iMeteo.sk.

Horúčavy a búrky

Kým na južnej polovici územia Slovenska hrozí v utorok (29. 6.) veľká horúčava, obyvatelia severných okresov sa musia mať na pozore pred búrkami. Na riziká počasia upozorňuje výstrahami Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha pred vysokými teplotami hovorí o popoludňajších teplotách od 33 do 37 stupňov Celzia.

Hornú hranicu budú atakovať teploty v okresoch na juhu západného a stredného Slovenska, pre ktoré platí od 14.00 do 18.00 hod. výstraha druhého stupňa.

V ostatných okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického i Košického kraja očakávajú meteorológovia teploty do 33 až 34 stupňov Celzia. Od 13.00 do 18.00 hod. je pre tieto okresy stanovená výstraha prvého stupňa.

Pozor na lejaky a vietor

Búrky majú prísť v okresoch v severnej polovici Slovenska taktiež popoludní, výstraha pred nimi platí pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a časť Košického kraja od 12.00 do 21.00 hod.

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosťou 65 – 85 kilometrov za hodinu,“ dodávajú meteorológovia.

„Ešte teplejšie bude počas stredy, kedy by sa teploty mali dostávať až cez hranicu +35 °C a najvyššia teplota sa počas dňa dostane až k hodnote okolo +38 °C. To by mal do našej oblasti vrcholiť prílev veľmi teplého vzduchu pred blížiacim sa ďalším studeným frontom,“ dodáva iMeteo.sk.

