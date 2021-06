16 Galéria Zdroj: Dnes24.sk DNES24 v Neusiedler See: Čo by ste mali vedieť, ak plánujete výlet do Rakúska? Bratislavčanom najväčšie stepné jazero v Európe netreba špeciálne predstavovať. Viedenské more, ako sa Neziderskému jazeru hovorí, je našincom dostupné do hodiny. 27. jún 2021 ELA Cestovanie

27. jún 2021 ELA Cestovanie DNES24 v Neusiedler See: Čo by ste mali vedieť, ak plánujete výlet do Rakúska? Bratislavčanom najväčšie stepné jazero v Európe netreba špeciálne predstavovať. Viedenské more, ako sa Neziderskému jazeru hovorí, je našincom dostupné do hodiny.

Aktuálne sú všetci naši susedia pre nás zelenými krajinami. Keďže je pandemická situácia priaznivá a jednotlivé štáty uvoľňujú opatrenia, zisťovali sme, ako je to v praxi najmä na hraniciach a v službách.

Okolo jazera autom i na bicykli

Pekných miest je v okolí hlavného mesta habadej. No ak sa rozhodnete v rámci dovolenky navštíviť Bratislavu a radi by ste to spojili aj s jednodňovým výletom kúsok za našimi hranicami, určite zavítajte k viedenskému moru. Tak hovoria Rakúšania jazeru Neusiedler See, ku ktorému sa dostanete za necelú hodinku. Naša redakcia Dnes24 zisťovala, či aj pohodlne v rámci hraničných kontrol.

Neusiedler See v rakúskom Burgenlande vás očarí krásnou prírodou a vínom preslávenej oblasti.

Kúpacia sezóna je už v plnom prúde a tá športová nikdy nekončí. Počas teplých mesiacov sa tu windsurfuje, paddleboarduje, kajakuje a plaví až do vyčerpania.

V zime jazero premrzne až do dna, a ak si trúfate, môžete prekorčuľovať z jedného kúta až na druhý. Na dno sú to totiž len necelé dva metre.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Kontroly aj v podnikoch

Od 10. júna 2021 platí, že osoby, ktoré vstupujú a zostávajú na území Rakúska z najmenej rizikových krajín, vrátane Slovenska, nepotrebujú povinnú (online) registráciu, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok: zaočkovanie alebo prekonanie COVID-19 alebo negatívne otestovanie.

Vybrali sme sa cez hraničný priechod Jarovce – Kittsee. Zatiaľ čo na slovenskej strane nebolo v nedeľu na obed po policajtoch ani chýru, autá zastavoval iba rakúsky policajt. Ten sa pýtal, či sme očkovaní a stačila mu odpoveď, že áno. Doklady ani potvrdenie nepýtal.

I keď sa hovorí, že Rakúšania sú v kontrolách pedantní a nekompromisní, podobne to bolo aj na terasách podnikov. V oboch od nás skôr, ako nám dali do rúk nápojový lístok, obsluha pýtala predloženie buď dokladu o očkovaní, alebo výsledku negatívneho testu. Pravdou ale je, že ich kontrola v mobile zo strany obsluhy bolo skôr formálna, ako dôsledná. To ale nebolo všetko.

Rakúske gastropodniky od zákazníkov vyžadujú písomne vyplniť a uviesť kontaktné údaje aspoň jednej osoby sediacej pri stole. To by malo čoskoro skončiť.

Ak krajinu opúšťate, Rakúšanov už ani nezaujímate. V tomto prípade ani našich. Na vstupe na Slovensko nebolo ani jedných, ani druhých. Kolóna áut sa tvorila opäť iba na vstupe do Rakúska.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Budú ďalej uvoľňovať

Rakúska vláda 17. júna oznámila ďalšie uvoľnenie pandemických opatrení od 1. júla po výraznom poklese počtu nových prípadov nákazy koronavírusom.

Gastronomické prevádzky už nebudú mať určený čas, do ktorého môžu byť večer otvorené, a obmedzenia padnú aj pre kultúrne a športové podujatia či kluby a diskotéky,

povinnosť nosiť tzv. respirátor typu FFP2 zrušia v Rakúsku od začiatku júla v takmer všetkých oblastiach s výnimkou domovov sociálnej starostlivosti a nemocníc;

v takmer všetkých oblastiach s výnimkou domovov sociálnej starostlivosti a nemocníc; vo verejnej doprave, uzavretých verejných interiéroch, v obchodoch či múzeách ich bude možné nahradiť rúškami. V gastronómii nebude ochrana tváre povinná;

od júla nebudú tiež pre veľké akcie v kultúre ani športe platiť kapacitné obmedzenia a ich návštevníci si nebudú musieť chrániť tvár, hoci naďalej budú musieť predkladať potvrdenia o zaočkovaní, teste na koronavírus alebo uzdravení z covidu.

kluby a diskotéky budú môcť od 1. júla fungovať s obmedzenou kapacitou, toto opatrenie by mali zrušiť od 22. júla v rámci ďalšej fázy uvoľňovania. V tej rakúska vláda plánuje zrušiť aj spomínanú registráciu hostí v gastronómii.

Náš tip: Vedeli ste, že pre zakrivenie zeme nevidno z jedného konca Neusiedler See na druhý, čo naozaj pripomína more? O dôvod viac navštíviť toto miesto a zastaviť sa aj v Podersdorf am See, kde nájdete najfotografovanejší maják.

16 Galéria