Zdroj: Dnes24.sk VREDY ako suvenír z Chorvátska? Za jazvy budete ďakovať, choroba si berie aj životy Nemusí to skončiť „len“ nepekne znetvorenou pokožkou. 17. august 2021 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

17. august 2021 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie VREDY ako suvenír z Chorvátska? Za jazvy budete ďakovať, choroba si berie aj životy Nemusí to skončiť „len“ nepekne znetvorenou pokožkou.

Časy, keď si Slováci museli dávať pozor „v slovenskom mori“ najmä na morských ježkov, sú už dávno preč! Z Chorvátska si totiž môžete doviesť nepekný suvenír, ktorý vás môže škaredo zjazviť a v niektorých prípadoch si vypýta to najcennejšie – ľudský život.

No pozor, nechcený darček môžete získať aj z iných obľúbených európskych letovísk.

V okolí Stredozemného mora

O čo ide? Môže za to leishmanióza, informuje o tom Forum – magazín Univerzity Karlovy. Je to súborný názov pre širšiu škálu parazitických ochorení. Pôvodne sa vyskytovala v severnej a východnej Afrike, na Blízkom východe, v južnej Ázii a v Latinskej Amerike, no choroba rozšírila svoje pôsobisko a usídlila sa i v Európe.

„Vyskytuje sa aj vo všetkých európskych krajinách v okolí Stredozemného mora,“ hlási magazín UK.

Podľa slov uznávaného profesora Petra Volfa, držiteľa prestížneho ocenenia Donatio Universitatis Carolinae, si takéto ochorenie môžete priniesť pokojne aj z Chorvátska.

Piesočné mušky

Parazitologické ochorenie spôsobené parazitom Leishmania nájdeme najmä v infikovaných piesočných muškách. Ako sa nimi nič netušiaci dovolenkári môžu nakaziť? Jednoducho, postačí uštipnutie konkrétneho bodavého hmyzu.

„Phlebotomus (piesočné mušky – poz.red.) majú kratučký sosák, ale veľmi účinné sliny. Tie sa dostávajú do miesta bodnutia súčasne s leishmaniózou, kde lokálne ochromí imunitný systém bunky hostiteľa, a kde sa môže nepozorovane uchytiť a začať sa množiť,“ vysvetlil Petr Volf.

„Ochorenie sa prejavuje rastúcimi kožnými vredmi, ktoré zanechávajú výrazné jazvy do konca života. Niektoré druhy formy ochorenia sa najviac môžu rozšíriť do slizníc vnútorných orgánov a vyvolať smrteľne nebezpečnú viscerálnu leishmaniózu. Každý rok si choroba vyžiada viac ako 1,5 milióna ľudí a približne 30-tisíc z nich zomrie,“ opisuje vedecký portál.

Liečba je komplikovaná pre vysokú cenu liečiv a „vznikom kmeňov leishmanií, ktoré sú voči liekom rezistentné.“ V súčasnosti neexistuje vakcína.

3 formy

Lekári ju zaznamenali v troch formách a to v kožnej, mukokutánnej a viscerálnej. Kožná forma napáda pokožku a spôsobuje vredy. Pri mukokutánnej forme sa parazity rozšíria do nosa, hrdla, úst a spôsobujú taktiež vredy.

Najhoršia je posledná spomínaná forma ochorenia. Aké má príznaky? Vyznačuje sa slabosťou, horúčkou a tráviacimi problémami.

Poškodzuje priamo vnútorné orgány a bez liekov môže spôsobiť až smrť.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

10 Galéria

Zdroj: TASR

Zdroj: Dnes24.sk