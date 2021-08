Zdroj: TASR/Oliver Ondráš Leto v znamení úrazov detí: Pofúkanie nestačí! Lekári ošetrujú i ťažké prípady Lekár prezradil, aké sú najčastejšie a na čo si dávať pozor! 14. august 2021 Monika Hanigovská Magazín

14. august 2021 Monika Hanigovská

K letu patrí relax, odpočinok aj zábava. Najmä mladšie ročníky si ho chcú poriadne vychutnať do sýtosti. Je to však aj obdobie, ktoré praje úrazom detí rôzneho veku.

„Počty ošetrených detí v chirurgických ambulanciách OUP sú približne rovnaké ako pred pandémiou v rovnakom období,“ hovorí MUDr. Pavol Šinka na webe Národného ústavu detských chorôb, no zároveň dvíha varovný prst. Je tu totiž jedno veľké ale!

Nemajú kondíciu

Odborník vraví, že nastal rozdiel. Aký? „Kým v minulosti sme po prvotnom náraste úrazov na začiatku leta sledovali určitý pokles úrazov, v súčasnosti je to skôr stále rovnaké. Predpokladáme, že je to spôsobené tým, že deti boli dlhšie doma a potrebujú viac času, kým sa dostanú do pôvodnej kondície,“ vysvetľuje Šinka.

Ako im pomôcť? Lekár Kliniky detskej chirurgie odporúča postupný návrat k pohybovým aktivitám a používanie dostupných chráničov a nosenie prilby.

Pozor na trampolíny

Rodičia by však mali zbystriť pozornosť aj pri obľúbených detských športových aktivitách. „V súčasnosti sú veľmi trendové kolobežky, bicykle a trampolíny, s ktorými súvisí veľký počet úrazov,“ vraví.

,,Najčastejšie sú to zlomeniny končatín, ale stretávame sa aj s úrazmi hlavy. Trampolíny sú rizikové v tom zmysle, že dieťa keď vyskočí, nevie predpokladať svoj pohyb a veľmi často dochádza k úrazu. Rodičia by si mali uvedomiť, že ak skáče na trampolíne viac detí súčasne, riziko úrazov sa zvyšuje. Našťastie, zlomeniny chrbtice s vážnymi celoživotnými dôsledkami sme pri zraneniach na trampolíne nemali.“

Sezóna úrazov

V tomto období lekári u starších detí odsledovali určitú sezónnosť úrazov, u malých detí hovoria o celoročnom štandarde. No zlomeniny a úrazy trápia najmä staršie deti.

,,V skupinách rovesníkov bez dozoru dospelej osoby sa deti často navzájom potencujú, snažia sa viac vymýšľať, upozorniť na seba a idú viac do extrémov. A čím je dieťa mladšie, tým je preň ťažšie uvedomiť si hranice toho, čo už je nebezpečné a ľahko ich môžu presiahnuť.“

Do vody opatrne

Niekoľkokrát sme vás už informovali o tom, že jazerá nám počas leta nepriniesli len relax a osvieženie. A o tom vedie aj tí najpovolanejší. „Pozor treba dávať pri skokoch do vody. Ak dieťa nevidí na dno a nedokáže predpokladať hĺbku vody a nevie, čo sa nachádza na dne jazera, skoky do vody sú veľmi nebezpečné. Do vody treba vstupovať opatrne,“ upozorňuje lekár.

V ambulancii však ošetrujú aj starších pacientov. ,,Staršie deti chodia na jazerá, skáču do vody, aj keď nevidia na dno a nevedia tak odhadnúť hĺbku vody. Navyše, ľudia často do vody hádžu rôzny odpad- sklo, rôzne kovové predmety a pod. Chodia k nám pacienti so zapichnutým sklom alebo iným ostrým predmetom v nohe.“

„V horších prípadoch pri skokoch do vody so zlomeninami stavcov, lebky a následným poškodením tkaniva,“ prezrádza doktor.

„U malých detí sú to skôr pošmyknutia pri bazéne, kedy pri vychádzaní spadnú a udrú si hlavičku,“ a rodičom zároveň radí, aby im zabezpečili protišmykovú obuv.

U malých detí lekár zároveň upozorňuje na časté otravy rôznymi chemickými látkami v dosahu detí, ktoré si neuvedomujú nebezpečenstvo a rôzne chemické látky vypijú alebo olizujú, čo im môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. ,,To, čo dieťa nemá dostupné, to ho neohrozuje.“

Kedy k lekárovi?

,,Hoci rodičia nie sú odborne zainteresovaní, som presvedčený, že vo väčšine prípadov vedia u svojho dieťaťa pri úraze posúdiť, čo je ešte v poriadku a čo sa už vymyká z normálu. Každé dieťa sa udrie a spadne aj niekoľkokrát denne a je to úplne normálne. Rodič u svojho dieťaťa vie, kedy je to horšie a treba navštíviť lekára.“ Ak máte pochybnosti o stave vášho dieťaťa je lepšie, ak ho po úraze vidí lekár.

