15. august 2021 Monika Hanigovská Magazín Čo je magnetom na komáre a podľa čoho si nás vyberajú? Vedci majú nové zistenia! Zistite, ako sa proti nim čo najlepšie ubrániť!

Kto by sa počas leta nesťažoval na komáre? Obťažujúci hmyz znižuje náš komfort, narúša spánok a ich krvilačnosť neostáva vždy bez následkov.

„Veľké množstvo bodnutí vyvoláva u ľudí nervozitu, zníženie sústredenosti, nepozornosť, nespavosť, podráždenosť a iné,“ informuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojom webe. Aby toho nebolo málo, niektoré z nich prenášajú cudzokrajné choroby.

Odborníci zistili, čo ich skutočne odpudzuje, priťahuje a čomu sa naopak vyhýbajú veľkým vzdušným oblúkom. Práve takéto poznanie môže aj vás ochrániť od nepríjemných štípancov a ich prípadných ďalších následkov.

Ako vás nájdu

Komáre priťahuje váš vydychovaný oxid uhličitý. Je ako neodolateľný magnet, ktorý ich privedie až k vám. CO2 sa tak stáva akousi mapou až k potrave.

„Ak ste ich niekedy videli kľukatiť sa vo vzduchu, je to znak, že stratili „vôňu“ CO2 a pokúšajú sa ju opäť nájsť,“ upozornil na to portál goodnewsnetwor­k.org.

CO2 však nie je jediným majákom. Potíte sa viac? „Tešíte“ opäť týchto takpovediac malých upírov. Ľudský pot obsahuje nielen vodu, no aj menšie množstvo kyseliny mliečnej a močovej, amoniaku a mastných kyselín. Sú to látky, vďaka ktorým vás ľahko vystopujú.

„Ľudia, ktorí sa menej potia, ich pravdepodobne lákajú menej,“ informuje tamojší portál.

Vyhlásenie vojny prostredníctvom dezodorantu a iných prípravkov môže skončiť viac ako nepríjemne.

Môžu vás nájsť aj prostredníctvom sladko voňajúceho dezodorantu, telového mlieka, šampónu a ďalších produktov.

Tip redakcie: Skúste sa častejšie sprchovať a používať antiperspiranty a deodoranty bez vône. Tie potešia aj alergikov a ľudí s citlivou pleťou.

Krvné skupiny

Na výbere krvnej skupiny im záleží! Komáre, alebo lepšie povedané samičky komárov, majú počas lovu svoje preferencie. Obľubujú „nulku“ a pochutia si aj na skupine A.

Ste majiteľom skupiny AB? Gratulujeme! Táto krvná skupina ich priťahuje najmenej.

Vedecký výskum z roku 1980, ktorý odhalil ich labužnícke sklony, tie nedokázala prepísať ani moderná veda. „Najzraniteľnejšia je krvná skupina 0.“

Preventívne opatrenia

Sťažiť ich snahu môžete i oblečením. „Mali by ste nosiť oblečenie s dlhým rukávom. No to je niečo, čo však väčšina ľudí nosiť v lete nechce,“ hodnotí portál.

Pomôcť môže i moderné outdoorové oblečenie, ktoré je odolné proti dotieravému hmyzu. Funguje ako repelent a jeho funkčnosť potvrdili aj vedci. „V Kanade však nad ním visí otáznik, pretože obsahuje chemikálie ako napríklad permethrin. Istá anglická značka dokonca odporúča po niekoľkých vypratí takéto oblečenie vyhodiť.“

Zdá sa, že funkčné a dlhotrvajúce oblečenie ako štít proti nim, čaká ešte asi dlhá cesta.

Postrach komárov

No máme aj dobrú správu! Výskum z roku 2020 ukázal, že repelent proti hmyzu obsahujúci účinnú látkou DEET je mimoriadne bezpečný. Tento prípravok si dokáže poradiť aj s komármi. Ohlásil to vedecký portál ufhealth.org.

O bezpečnosti sa pritom hovorí už dlhší čas. „Tento repelent bol podrobený dôkladnejšie vedeckému a toxikologickému skúmaniu, než ktorákoľvek iná repelentná látka,“ informujú o tom zase autori štúdie publikovanej v časopise The New England Journal of Medicine, na ktorý sa odvoláva portál Good News Network.

Pri použití správneho množstva sa dá očakávať, že repelenty na báze DEET poskytnú bezpečný aj dlhotrvajúci účinok.

Alternatíva

Nechcete DEET? Ikaridín, známy tiež ako pikaridín, je dobrou alternatívou, poskytuje ochranu až na 7 hodín. Má širokú účinnosť proti hmyzu, ako sú komáre, kliešte, muchy a blchy, a je takmer bezfarebný a bez zápachu.

Má aj inú výhodu. „Výskum z roku 2010 ukázal, že sprej alebo krém v 20% koncentrácii poskytuje 12-hodinovú ochranu pred kliešťami,“ informuje na záver goodnewsnetwor­k.org.

