13. marec 2022 han Zo zahraničia Celý svet zostal po tejto správe v ŠOKU: Rusi ZASTRELILI amerického novinára Neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev zahynul reportér Brent Renaud, ktorý pracoval aj pre americký denník The New York Times (NYT).

Jeho úmrtie v nedeľu potvrdil vedúci predstaviteľ miestnej polície. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.

Renaud (51) zahynul po tom, ako ruské jednotky spustili paľbu na osobné vozidlo v blízkosti mestečka Irpiň neďaleko Kyjeva. Podľa The Guardian Renaud získal za svoju prácu v minulosti aj ocenenia. Aktuálne nemal pracovať pre spomínaný americký denník, čo potvrdil aj zástupca šéfredaktora New York Times Clifford Levy.

„Sme hlboko zarmútení, keď sme sa dozvedel o smrti amerického novinára na Ukrajine Brenta Renauda. Brent bol talentovaným fotografom a filmárom, no nebol poverený pre New York Times na Ukrajine. Prvé správy o tom, že pracoval pre nás, sa šírili, pretože mal na sebe tlačový odznak Times, ktorý dostal pred rokmi,“ uviedol Levy na Twitteri.

„Brentova smrť je hrozná strata. Odvážni novinári ako on podstupujú obrovské riziko, aby vydali svedectvo a povedali svetu o skaze a utrpení spôsobenom ruskou inváziou na Ukrajinu,“ dodal zástupca šéfredaktrora.

V čase útoku bol s Renaudom aj ďalší novinár, ktorého so zranenia previezli do nemocnice. Podľa The Guardian sa druhý zástupca médií vyjadril, že išli do Irpinu, aby nafilmovali miestnych ľudí na úteku.

„Niekto sa ponúkol, že nás odvezie, ale po prekročení cez kontrolný bod po nás začali strieľať. Vodič sa otočil, ale stále po nás strieľali. Potom sme sa rozdelili a Brenta trafili do krku. Zostal tam. Postrelený a sám,“ cituje denník novinára, ktorým mal byť Arredondo, inak víťaz World Press Photo a mimoriadny profesor na Kolumbijskej univerzite.

O smrti amerického novinára informovala aj agentúra AFP, ktorá sa odvolala na očitých svedkov incidentu a zdravotníkov, ktorí boli na miesto privolaní. Reportéri AFP nachádzajúci sa v Irpini uviedli, že videli telo obete.

The Guardian ešte citoval slová amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana. Ten mal pre CNN povedať toto: „Ak bol v skutočnosti zabitý americký novinár, je to šokujúca a desivá udalosť. Je to ďalší príklad brutality Vladimíra Putina a jeho síl, keď sa zamerali na školy, mešity, nemocnice a novinárov."

