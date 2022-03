5 Galéria Zdroj: TASR/Jakub Kotian Pri ruskom útoku neďaleko hraníc s Poľskom zahynulo 35 ľudí: Heger nevidí dôvod na PANIKU Vojnový konflikt na Ukrajine sa približuje na západ, čo znamená, že ruská invázia je čoraz bližšie ku Slovensku. Automaticky to vyvoláva v ľuďoch strach. Čo na to premiér? 13. marec 2022 han Politika

13. marec 2022 han Politika Pri ruskom útoku neďaleko hraníc s Poľskom zahynulo 35 ľudí: Heger nevidí dôvod na PANIKU Vojnový konflikt na Ukrajine sa približuje na západ, čo znamená, že ruská invázia je čoraz bližšie ku Slovensku. Automaticky to vyvoláva v ľuďoch strach. Čo na to premiér?

5 Galéria Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Slovensko musí byť pripravené na všetko, v súčasnosti však nie je dôvod na paniku v súvislosti s pokračovaním vojnového konfliktu na Ukrajine a možným posunutím vojnovej línie k bezprostrednej blízkosti územia Slovenska. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Bomby pri Poľsku

Reagoval tak na nedeľňajšie správy o ruskom bombardovaní vojenskej základne v blízkosti poľských hraníc. V kontexte pretrvávajúceho konfliktu na Ukrajine zdôraznil význam kolektívnej ochrany, vyplývajúcej z členstva NATO. „Pohotovosť našich spojencov je veľmi vysoká, aj na stretnutí lídrov vo Versailles mi partneri deklarovali pripravenosť chrániť nás v prípade potreby,“ uviedol premiér.

Vyzdvihol zároveň jednotu európskeho spoločenstva pri odsudzovaní ruskej agresie, a taktiež solidarite i pomoci Ukrajincom. „Bojujú nielen za svoje životy, ale aj za nás. To si musíme uvedomiť rovnako ako to, že Putina je potrebné zastaviť už na Ukrajine, aby ani len nepomýšľal na ďalšie ciele,“ povedal.

Návšteva z USA

Vyjadril sa aj k špekuláciám, ktoré zazneli v amerických médiách, že by sa pri budúcotýždňovej návšteve amerického ministra obrany na Slovensku Lloyda Austina mohlo hovoriť o dodávke protilietadlového systému S-300 pre Ukrajinu. „Bude sa predpokladám rokovať o veľa veciach, aj toto môže byť téma, no je dôležité povedať, že prvoradá je bezpečnosť vlastného územia. Nemôžete sa vzdávať techniky, ak nemáte zabezpečenú vlastnú ochranu, to si aj spojenci dobre uvedomujú,“ zdôraznil Heger.

Pomoc Ukrajine vidí nielen v humanitárnej a materiálnej pomoci, ale aj v morálnej podpore, ktorá súvisí s jej integračnými snahami. Podľa Hegera je dôležité vyslať silný politický signál voči Ukrajine. „To je aj to, po čom volá Volodymyr Zelenskyj, aby jeho krajina videla európsku perspektívu,“ pripomenul.

Z dlhodobého hľadiska si myslí, že z rozšírenia EÚ o obnovenú Ukrajinu môže profitovať aj samotná Európa, vrátane Slovenska. „V našom záujme je mať v susedstve stabilné a prosperujúce krajiny, vplýva to na prosperitu a rozvoj celého regiónu,“ upozornil.

Sankcie proti Rusku

Zopakoval, že v snahe zastaviť agresiu Kremľa je dôležité vytvárať tlak formou ekonomických sankcií, je preto za ďalšie efektívne nástroje. V prípade hrozby energetickej krízy, ktorá by mohla nastať stopnutím dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie, zdôraznil dôležitosť európskej jednoty.

„Európska komisia má predložiť na ďalší samit, ktorý sa má uskutočniť o dva týždne, návrhy riešení jednotného postupu, ak by prišlo k prerušeniu dodávok z Ruska,“ dodal. Zdôraznil, že aj keby sa táto hrozba nenaplnila, je potrebné sa intenzívne zaoberať alternatívnymi scenármi zabezpečenia plynu a ropy.

Zníženie DPH?

Premiér zareagoval aj na sobotňajšie (12. 3.) vyhlásenie koaličného poslanca Igora Kašpera (Sme rodina), ktorý v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy oznámil možnosť zníženia DPH na pohonné látky i potraviny. Kašperove slová, že už o tom rokuje koalícia, však Heger nepotvrdil. „Nemôžeme to potvrdiť, bolo to pre mňa, priznám sa, prekvapením,“ uviedol na margo Kašperových slov.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

5 Galéria

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: TASR