13. marec 2022 han Zo Slovenska Pellegrini bez servítky: Vláda NEZVLÁDLA pandémiu, nečakajme, že zvládne migračnú krízu! Na Slovensko utieklo pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny doteraz 196-tisíc ľudí, z toho 23-tisíc požiadalo o dočasné útočisko. Hrozí u nás migračná kríza?

V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Slovensko má ešte podľa ministra voľné miesta v štátnych ubytovacích zariadeniach.

Zatiaľ to zvládame

„K dnešnej polnoci prešlo naše hranice 196-tisíc ľudí, z toho 23-tisíc ľudí, čiže 11,7 % požiadalo na Slovensku o dočasné útočisko,“ povedal Krajniak. Krajina podľa neho zatiaľ migračnú krízu zvláda a k dispozícii sú ešte rádovo tisícky miest v štátnych ubytovacích zariadeniach.

Problém by mohol nastať v nasledujúcich týždňoch. „Podľa môjho odhadu by v nasledujúcich týždňoch mohlo požiadať o dočasné útočisko do 100-tisíc ľudí,“ očakáva Krajniak.

O tom, že situácia sa komplikuje, tvrdí aj opozícia. Z jej radov sa začínajú ozývať hlasy, že to súčasná vláda nezvládne. Hovoria dokonca o tom, že migračnú krízu podcenili.

Kritika Pellegriniho

Poslanec a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini si nemyslí, že by vláda situáciu s utečencami mala pod kontrolou. „Vláda podcenila situáciu a dva a pol týždňa sa spolieha na aktivity dobrovoľníkov. Lenže, máme na čele ministerstva vnútra pána Mikulca, ktorý nezvláda svoj rezort a už vôbec nie takúto krízovú situáciu. Budeme vážnejšie ohrození ako sme dnes, to je fakt,“ upozornil Pellegrini a pokračoval: „O tom, že to na hraniciach nefunguje, signalizujú samosprávy a mestá, tak ako naposledy, keď vystúpil primátor Košíc.“

„Vláda mohla zareagovať lepšie, ale videli sme to pri pandémii, ktorú nevedeli zvládnuť. Preto nemôžeme čakať, že túto krízu zvládnu lepšie“ vyhlásil líder Hlasu-SD.

Pellegrini sa pozastavil aj pri tom, že nemôžeme dopustiť, aby sa neustále riešila solidarita s Ukrajinu. „V tom ošiali ukrajinskej vojny nezabudnime na to, že aj u nás beží život, že tu stále ľudia zomierajú aj na covid, že tu máme extrémne zdražovanie,“ povedal Pellegrini a dodal, že solidarita je krásna, ale vyprchá a štát to teraz musí pevne uchopiť a prevziať zodpovednosť.

Krajniak oponoval, že prichádzajúci utečenci dostávajú na hranici potrebné informácie, sú ihneď po príchode roztriedení na utečencov z Ukrajiny a z tretích krajín, ktorí sa vracajú domov. A štát v najbližšom čase poskytne najviac zasiahnutým obciam aj finančnú pomoc.

