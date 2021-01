10. január 2021 Zo zahraničia Česi toho majú dosť. V Prahe protestovali proti opatreniam

Do ulíc vyšli tisícky ľudí. Demonštranti kritizujú prijaté opatrenia aj zatváranie ekonomiky.

Približne 2 000 ľudí sa v Prahe zúčastnilo na nedeľňajšej (10. 1.) demonštrácii českej iniciatívy Chcípl PES, ktorá sa zasadzuje za zachovanie prevádzky reštaurácií a bojuje proti vládnym opatreniam. Informoval o tom s odvolaním sa na údaje polície portál Novinky.cz s tým, že účastníci volajú po otvorení Česka.

Protestná akcia sa začala v nedeľu popoludní o 14.00 hod. na pražskom Staromestskom námestí a podľa polície bol prekročený maximálny povolený počet účastníkov. Ako napísala polícia ČR na Twitteri, zhromaždenie je zatiaľ pokojné a prebiehajú prejavy rečníkov. Ako dodali, riešili už niekoľko podozrení pre nedodržiavanie vládnych nariadení.

Otvorme Česko

Dav protestujúcich skandoval napríklad heslo „My chceme žiť!“ a mával českými vlajkami a transparentmi s nápismi „Stop covid tyranii. Zastavme totalitu v mene covidu!“, „Nie sme ovce“, „V pondelok do školy!“ či „Stop koronateroru“. Organizátorov protest podporil i exprezident Václav Klaus. „Už toho bolo dosť. Už bolo dosť všetkých príkazov a zákazov, ktoré zásadnými spôsobmi poškodzujú naše životy,“ vyhlásil Klaus. Na úvod demonštrácie vystúpil na pódiu spevák Daniel Landa, ktorý ľudí vyzval na nenásilný protest. „My sme sila, my ale nie sme násilie. Sme mierové zhromaždenie. Je to veľmi dôležité,“ uviedol.

„Na tejto demonštrácii vyhlásime otvorenie Českej republiky. Nebudeme rešpektovať vládne opatrenia, ktoré nefungujú, ale naopak zapríčinia ďaleko vražednejšiu pandémiu chudoby, nezamestnanosti, krachujúcich firiem a nevzdelanosti,“ povedal vo štvrtok zástupca iniciatívy David Biksadský. Podľa jeho slov by sa mali znova otvoriť športoviská, reštaurácie i kultúrna oblasť.

Reťaz z krígľov

Organizátori kritizujú napríklad formu vládnej pomoci podnikateľom, približujú Novinky.cz. Žiadajú, aby namiesto príspevku na pracovníka vo výške 400 českých korún (približne 15 eur) za deň dostali podnikatelia 70 percent tržieb z minulého obdobia. Na proteste zaznejú prejavy zástupcov podnikateľov v pohostinstvách, fitness trénerov, lekárov, maturantov či Podnikateľských odborov.

Iniciatíva Chcípl PES usporiadala pokojný protest v centre Prahy aj minulý víkend, keď vytvorili kilometrovú reťaz z pollitrových pivových pohárov či iných sklenených nádob, ktoré obsahovali zapálené sviečky vedúcu od vládnej budovy až na Staromestské námestie.

