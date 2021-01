9. január 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Silné zábery z oddelení COVID-19: Naozaj sa nájde ešte niekto, kto pochybuje o koronavíruse?

Situácia s koronavírusom sa na Slovensku dramaticky zhoršuje. Nemocnice hlásia plné stavy, zdravotníci sú na pokraji síl, no aj tak sa nájdu takí, čo neveria. Zmení ich názor toto video?

COVID-19 po sviatkoch udrel u nás v plnej sile, čoho dôkazom je kolabujúce zdravotníctvo. Počet nových nakazených stúpa, plnia sa nemocnice a lekári so sestričkami už niekedy melú z posledného.

Fikcia či klamstvo?

Posledné mesiace sa stále viac stretávame so slovíčkom konšpirácia. Proste niečo, čo je pritiahnuté za vlasy alebo fakt, ktorý nie je potvrdený argumentami či dôkazmi. No, a takto nejako sa mnohí z nás stavajú ku pandémii. Práve na podnet, že aj takýchto spoluobčanov máme medzi nami, sa Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo zverejniť silné, no zároveň smutné video.

„Vzniklo v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou v Bratislave a kameramanom Damiánom Königom, ktorý stojí aj za mnohými ďalšími videami, ktoré máte možnosť u nás vidieť,“ stojí v príspevku rezortu zdravotníctva na Faceboooku.

Snímok dostal priam výstižný názov: Realita v nemocniciach verzus fikcia na internete.

REALITA V NEMOCNICIACH 🏥VS. FIKCIA NA INTERNETE 💻 Silné a smutné video z Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktoré... Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Friday, January 8, 2021

