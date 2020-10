15. október 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Česi volajú o POMOC: Míňajú sa im lôžka, skúsia to s poľnou nemocnicou a na štadiónoch!

V krajine našich západných susedov sa mobilizujú všetky sily. Hrozí totiž, že sa im minú lôžka v nemocniciach! Ich ďalší plán je jasný.

Zdroj: TASR/AP

Odborníci v Česku predpovedajú, že koncom mesiaca nebudú nemocnice stíhať s kapacitou pre pacientov. Preto sa premiér Andrej Babiš vyjadril, že sa v sobotu začne stavať poľná nemocnica. Podľa portálu blesk.cz sa tak má stať v areáli pražského výstaviska Letňany. Kapacita má byť 500 lôžok.

V pozornosti aj arény a haly

Kým doteraz štadióny slúžili pre športové alebo kultúrne podujatia, nie je vylúčené, že aj tam budú vznikať lôžka. Pripustil to český minister zdravotníctva Roman Prymula. Ten sa dokonca cez twitter vyjadril smerom k občanom a adresoval im výstižne a krátke video. „Prosím, zostaňte doma,“ povedal v ňom a pridal aj popis: „Dôležitá výzva. Tri sekundy. Tie má každý z vás.“

Katastrofálny stav

V Česku je situácia mimoriadne vážna, veď za včerajšok (stredu 14. 10.) pribudlo takmer 10-tisíc nových prípadov na koronavírus. Premiér Babiš pred odchdom na summit EÚ do Bruselu povedal, že vláda by chcela od víkendu začať zvyšovať počet lôžok mimo nemocníc. Nárast nových prípadov nákazy označil za „katastrofálny“.

Prísne opatrenia

Od stredy v ČR všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti s osobitnými potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Povolené je zhromažďovanie maximálne šiestich osôb. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Důležitá výzva. 3 vteřiny. Ty má každý z vás. Prosím o tzv. retweet. pic.twitter.com/JL75ZRnHKK — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 15, 2020

Zdroj: Dnes24.sk/TASR