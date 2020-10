14. október 2020 Milan Hanzel Magazín Hlavný hygienik v Extrémnych premenách? TOTO je reakcia trénera: Som ochotný mu pomôcť!

Slovensko obletela správa, že tréner z televíznej šou Extrémne premeny Maroš Molnár si zoberie do parády hlavného hygienika Jána Mikasa. Čo je na tom pravdy?

Už o pár hodín, presnejšie vo štvrtok 15.10. o 6.00 hod., začnú na Slovensku platiť prísne opatrenia kvôli šíriacej sa novej vlne koronavírusu. Aj preto sa na sociálnych sieťach spustila vlna nevôle voči hlavnému hygienikovi SR. Tomu vyčítajú hlavne to, že sa zavreli aj prevádzky posilňovní a nabádajú ho, aby aj on „niečo robil“ so sebou.

Reakcia profesionálneho kouča

V prvom rade treba povedať, že Ján Mikas od začiatku pandémie stojí na čele spoločne s tými, ktorí velia v boji proti koronavírusu. To prináša množstvo stresu a hlavne zodpovednosti za neľahké rozhodnutia. Ako na to zareagoval Maroš Molnár, uznávaný fitnes tréner, keby si zobral do parády práve Mikasa?

„Píšete mi, aby som pána Mikasa zobral do Extrémnych premien. Ale to nemôže vychádzať z vás, musí to chcieť on sám, urobiť premenu. Hlavne by nemal zakazovať šport. Povzbudzuje imunitu, drží nás sviežich, neupadáme do depresie. Naše deti musia športovať, ak nechceme podporovať obezitu. Ja som otvorený každej výzve. Som odhodlaný pomôcť aj pánovi Mikasovi,“ napísal Molnár na svojom Facebooku.

Výsmech? Ani náhodou!

Reakcia trénera však nebola výsmeškom voči osobe Jána Mikasa. „Viem, všetci prežívame teraz náročné časy a neistotu. Áno, dotkne sa nás to všetkých. Moja reakcia na pána Mikasa nebola absolútne útočná. Som ten, ktorý sa naozaj snaží pomáhať ľuďom, s ich prosbou o pomoc. Na Instagrame aj Facebooku mi prišli správy, aby som pána Mikasa vyzval do Extrémnych premien od ľudí nielen "svalovcov“ – ako to nazvali média, ale aj od bežných ľudí, ku ktorým sa aj ja už dlhšiu dobu prihováram a motivujem ich ku cvičeniu, športu, zdravému životnému štýlu," obhajuje sa Molnár.

„Ak som sa pána Mikasa dotkol, ospravedlňujem sa. Vyjadril som však svoj názor na situáciu, ktorá tu vznikla. Stojím si za tým, že šport povzbudzuje imunitu, drží nás sviežich, neupadáme do depresie, je prevenciou voči iným vážnym ochoreniam“ dodáva Maroš Molnár

Má radu pre všetkých

Takže, tí ktorí nebudú môcť chodiť do „fitiek“, pripravia sa na podobný scenár, aký tu bol počas prvej vlny pandémie. „Opätovne to bude asi pre mnohých náročné obdobie. Verím, že si pohyb zaradíme do svojho dňa aj počas tohto obdobia. Zacvičte si, preto doma, online so svojim trénerom, jedzte veľa ovocia a zeleniny, udržujte si svoju myseľ, pracujte na svojej imunite, nezabudnite na čas strávený v prírode na čerstvom vzduchu a najmä zapájajte do týchto aktivít aj svoje deti,“ prízvukuje na Facebooku skúsený odborník.

Ahojte priatelia, dočítajte si tento status prosím do konca.....

